To so države, ki so še varne za obisk

V zadnjih 14 dneh so se epidemiološke razmere v pandemiji covid-19 v nekaterih državah poslabšale, v drugih pa izboljšale. Delež okužb sicer ostaja najvišji v Braziliji. V Sloveniji se je od 20. do 23. avgusta povečal s 14 na 18 okužb na sto tisoč prebivalcev, na Hrvaškem pa z 41 na 57. Drugod na Balkanu se je ta delež zmanjšal. Poglejte si, katere države so trenutno varne za obisk.

STA je objavila tabelo s podatki o epidemiološkem statusu in številu okuženih z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh za izbrane države po svetu. Podatki so za 14-dnevno obdobje, ki se konča s 23. avgustom, razen za Španijo, kjer so podatki do 22. avgusta.

Na vrhu Brazilija in ZDA

Na rdečem seznamu, kjer imajo več kot 40 okužb na sto tisoč prebivalcev, so tudi naslednje države: ZDA (202), Rusija (48), Brazilija (268), Kitajska (0), Indija (65).

Na zelenem seznamu so države, kjer trenutno vladajo spodbudne epidemiološke razmere, na rdečem so tiste z zelo slabim epidemiološkim stanjem, preostale pa so na rumenem seznamu. Nacionalni inštitut za javno zdravje predlaga, da država preide z zelenega na rumeni seznam, ko 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev preseže deset, na rdečega pa pri 40. Končno odločitev sprejme vlada. Za države, ki niso na zelenem seznamu, veljajo omejitve pri vstopu v Slovenijo. (STA)