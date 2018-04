Pornografska igralka toži DonaldaTrumpa

Danielsova trdi, da je imela leta 2006 spolno razmerje z Donaldom Trumpom, katerega odvetnik Michael Cohen ji je pred volitvami 2016 plačal 130.000 dolarjev za molk o tem razmerju.

Cohen jo je potem tožil, vendar pred kratkim odstopil od tožbe, ker ima goro pravosodnih težav zaradi kazenske preiskave zveznih tožilcev New Yorka, kjer si uvodoma s predsednikom ZDA prizadeva, da do tožilcev in javnosti pride čim manj informacij o skupnih poslih.

Neznani moški Danielsovi svetoval naj bo tiho glede Trumpa

Danielsova trdi, da ji je leta 2011 pristopil neznani moški in dejal, da ima lepo hčerko zato bi bila res škoda, če se mami te hčerke kaj zgodi. Svetoval ji je tudi naj bo tiho glede Trumpa. Aprila je bil objavljen fotorobot osumljenca po opisu Danielsove in Trump, ki je bil doslej povsem tiho okrog pornografske zvezde in je zanikanje razmerja prepustil Beli hiši, je tvitnil risbo osumljenca z zajedljivim komentarjem do medijev.

Foto: Getty Images Komentiral je, da gre za risbo neobstoječega moškega. "Popoln nateg. Imajo za norca lažne medije, ki to vedo," je tvitnil Trump in Danielsovo je to užalilo. Poleg tega pa naj bi namigoval na to, da je prijavo za grožnje izmislila, kar je kaznivo dejanje.

To je za zdaj šele druga tožba zaradi žalitve proti Trumpu, čeprav je žensk, ki ga obtožujejo spolnih napadov ali govorijo o razmerju z njim več kot 20. Poleg Danielsove ga toži še nekdanja tekmovalka v njegovi oddaji na televiziji NBC Vajenec Summer Zervos. Trump je zatrdil, da so njene obtožbe o spolnih stikih izmišljene.