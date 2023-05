Spring Break v Poreču: znani rezultati obdukcije 25-letnega Slovenca

Z istrske policijske uprave so za 24ur povedali, da so vzeli vzorce krvi in urina za nadaljnje analize. Po preiskavi so ugotovili, da ni šlo za kaznivo dejanje, temveč je smrt nastopila kot posledica nesreče. Dodali so tudi, da bo prevoz posmrtnih ostankov pokojnika organizirala njegova družina.

Tragedija se je zgodila v noči na nedeljo na tradicionalnem Spring Breaku v Poreču na območju letovišča Lanterna. Hrvaški spletni portal Glas Istre je poročal, da je 25-letni Slovenec padel s strehe apartmaja na tla.

Nesreča se je zgodila okoli 3. ure zjutraj, prvo pomoč pa so moškemu do prihoda reševalcev poskušali zagotoviti stanovalci iz sosednjega bloka.

25-letnik na dogodek ni prišel v organizaciji agencije

Dogodek Spring Break se sicer tradicionalno dogaja v organizaciji agencije Collegium Mondial Travel, kjer so za portal pojasnili, da je šlo za osebo, ki v Poreč ni prišla v sklopu njihovih organiziranih odhodov.

"Po trenutnih informacijah se ocenjuje, da je do nesreče prišlo zaradi padca z višine. Ponesrečeni ni bil gost letovišča in se dogodka ni udeležil v sklopu potovanja naše agencije, zato način njegovega prihoda in okoliščine nesrečnega dogodka še raziskujejo pristojni organi doma in v tujini," so v nedeljo pojasnili na agenciji.