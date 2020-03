Saj ni res, pa je: zbudili so se v ledeno deželo #video

Prebivalci, ki živijo na obrežju Eriejskega jezera v državi New Yorku, so se pretekli konec tedna zbudili v pravo zimsko nočno moro. Njihove domove je dobesedno čez noč prekrila več kot meter debela ledena odeja.

Domačini, ki živijo na omenjenem območju, česa takega ne pomnijo. Ed Mis živi v mestu Hamburg, ki ga je pretekli konec tedna prekril led. Pravi, da to ni redek pojav, je pa prvič tako hudo, poroča CNN.

Led nastal čez noč

"Videti je neresnično," je pojasnil za CNN in dejal, da je notranjost njegove hiše povsem zavita v temo. "Moram povedati, da je kar malo zastrašujoče," je poudaril in izpostavil, da je poleg hiše z ledom prekrito tudi njegovo dvorišče. "Na mojem dvorišču je za približno tri metre in pol ledu," je pojasnil. Kot je še povedal, se je led pojavil dobesedno čez noč.

Prebivalce ledene soseske zdaj najbolj skrbi materialna škoda, ki bi jo lahko led povzročil zaradi svoje teže. "Skrbi nas, kaj se bo dogajalo s konstrukcijo naših domov, ko se bo ta začel taliti, je še dejal Mis.

Kako se je to sploh zgodilo?

Pojav je povzročilo 48-urno pihanje hladnih vetrov, ki so sprožili visoke valove in plimovanja Eriejskega jezera. Na to so vplivale tudi izjemno nizke temperature, ki so se pretekli konec tedna na omenjenem območju gibale krepko pod lediščem.

"Veter je s seboj raznašal vodni prš in kapljice, te so prišle vse do hiš in zaradi nizkih temperatur zamrznile," je za tamkajšnjo vremensko postajo pojav pojasnil meteorolog Tom Niziol.

Čeprav se domačini strinjajo, da je pogled na ledeno sosesko pravljičen, pa dodajajo, da česa takega nočejo doživeti nikoli več. Mis še pravi, da se je nekaj ledu od petka, ko ga je naneslo, že stalilo, še poroča CNN.