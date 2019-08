Ruske oblasti grozijo z odvzemom otrok protestnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske oblasti dodatno pritiskajo na protestnike v Moskvi, saj jim grozijo, da jim bodo odvzeli otroke. Tožilstvo je namreč danes sporočilo, da bo preučilo primere, ko so protestniki s seboj na shode vzeli tudi svoje otroke in s tem ogrozili njihova življenja.

Policija je na zadnjih dveh nedovoljenih protivladnih protestih aretirala več kot 1600 ljudi. Moskovsko tožilstvo je danes sporočilo, da preučuje odvzem enoletnega otroka paru, ki je otroka vzelo s seboj na proteste 27. julija. "Med shodom sta starša dala mladega otroka, ki je bil zaradi svoje starosti nebogljen, tretji osebi, s tem pa sta ogrožala zdravje in življenje fanta," so zapisali tožilci v izjavi.

Dodali so, da bodo preučili tudi druge primere staršev, ki so na shode pripeljali svoje otroke. Moskovski varuh otrokovih pravic Jevgenij Bunimovič je opozoril, da ni sprejemljivo, da oblasti izkoriščajo otroke za izsiljevanje. "Po moji presoji, takšne zadeve ne morejo biti utemeljeni razlog za odvzem pravic staršem," je dodal.

Protestniki se že tedne ob koncih tedna zbirajo na ulicah ruske prestolnice, ker želijo doseči, da bi lahko na volitvah v moskovski mestni svet sodelovali tudi neodvisni kandidati in opozicija. Nov shod je načrtovan za soboto.

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra namreč niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.