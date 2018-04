Ruska ruleta v Siriji

Sirska vojska je v napadu na enklavo Vzhodna Guta, ki velja za zadnjo trdnjavo upornikov, po navedbah človekoljubnih organizacij domnevno uporabila kemično orožje. Kot so sporočile bele čelade, je v soboto zvečer helikopter nad Dumo odvrgel bombo s kemičnim orožjem. Umrlo naj bi najmanj 150 ljudi. Rusija, ki ima v Siriji na Al Asadovem ozemlju nameščene vojake in "svetovalce", navedbe ostro zanika. Zatrdili so: "Takoj, ko bo Duma osvobojena upornikov, smo pripravljeni poslati ruske strokovnjake za radiološko, kemijsko in biološko obrambo, da zberejo podatke, ki bodo potrdili, da so te navedbe izmišljene."

Obsodbe Združenih narodov oziroma Varnostnega sveta nihče ne pričakuje, saj je bilo po zelo vroči debati jasno, da bo Rusija, ki ima pravico veta, blokirala kakršnakoli skupna dejanja te organizacije. To je zahodne sile postavilo pred dejstvo, da bodo akcije in ukrepi enostranski in brez mednarodne podpore.

Za zdaj kaže, da neodvisnih opazovalcev, ki bi preverili morebiten nov napad s kemičnim orožjem, ne bo. Vpletene države vsaka po svoje in s pomočjo obveščevalnih služb prihajajo do svojih sklepov. Zahodne države so si enotne v potrditvi napada, medtem ko Al Asad in ruski zavezniki tega zanikajo. Donald Trump je bil v precej odkritem tvitu zelo jasen, kar je po svetu spet povzročilo nemir, ker bi se ZDA lahko (znova) aktivneje vključile v sirsko vojno.

Priprave na napade

Sirska vojska je v dodatni pripravljenosti na (pričakovane) napade s Sredozemskega morja. Prvi odgovor, ki je nakazal na prihajajoče napade, je prišel iz Izraela, ki je z območja Libanona z letali F-15 izstrelil osem raket na letalsko oporišče Tayfur, kjer so bili nameščeni tudi pripadniki Iranske republikanske garde. Štirinajst ljudi je bilo ubitih. Napad vsekakor ni bil izveden brez dogovarjanja med ZDA in Izraelom, čeprav se je drugi skliceval na pravico do samoobrambe. Isto oporišče naj bi Izrael napadel že februarja letos kot odgovor na vse večjo vpletenost Irana v Siriji in na Bližnjem vzhodu. S tem napadom sta se pravzaprav že zgodila prvi "odgovor" na domnevni kemični napad in tipanje terena za bolj kompleksno vojaško posredovanje.

عاجل

سكان محليون في #حمص يرصدون خرق الصواريخ الاميركية لسماء المدينة في استهداف لمطار التيفور العسكري pic.twitter.com/t8UlT2KfYi — ماوهنا (@mastter7ook5) April 9, 2018

ZDA s pomočjo zaveznic, predvsem Francije in Velike Britanije, že pripravljajo teren za morebitno posredovanje ali vojaški odgovor na domnevno uporabljeno kemično orožje. Napade vsi pričakujejo, a zaradi povečane ruske vojaške prisotnosti in tudi vojaške opreme, ki jo je ta "prodala" Siriji, na primer izredno dobrega protiletalskega sistema S-400, kakršenkoli ukrep ne bo preprost in lahko povzroči precej sivih las po svetu.

Slepe oči na nebu

Ko je zjutraj nad Damaskom vzšlo sonce in se napad ni zgodil, je bilo jasno, da vsaj do večera napada najverjetneje ne bo. ZDA so v regijo blizu Sirije že poslale raketni rušilec USS Donald Cook, ki ima na voljo več deset raket tomahawk, pošiljajo pa še vsaj en raketni rušilec bližje obali. Medtem izvajajo opazovalne polete tako z letali P-8 poseidon kot tudi brezpilotnimi letalniki.

P8 currently off the coast of Syria, French Air Force E-3F Sentry FAF9068 in the zone too.#Latakia #Syria pic.twitter.com/PIwP3yjd1v — Manu Gómez (@GDarkconrad) April 10, 2018

Težava je tudi to, da se je Rusija odločila aktivno vključiti v oviranje teh poletov. Več agencij in tudi vojaški viri poročajo, da je ruska vojska začela elektronsko bojevanje proti tem letalom in jih v več primerih tudi "oslepila". S tem ZDA povzročajo številne težave pri morebitnih operacijah, saj bi bile te precej manj natančne in lahko povzročile večje število civilnih žrtev.

Brez zmagovalca

Napad v Siriji, ki bi ga lahko začele ZDA, bi bil precej drugačen od prejšnjih, kajti tokratna ruska vpletenost z elektronskim bojevanjem, protiletalskimi sistemi S-400 in jasnim ne, ki je izhajal iz debat v Združenih narodih, jasno nakazuje, da bi bilo posredovanje veliko težje in bolj krvavo. ZDA se tokrat ne bi merile z relativno zastarelo in izmučeno sirsko vojsko, ampak z veliko bolj sofisticiranim nasprotnikom, ki že s pasivno vlogo onemogočanja bojnih operacij precej dviguje zastavljene cilje in morebitno število žrtev.