Putin napovedal zmanjšanje obrambnih izdatkov

Ruski predsednik Vladimir Putin je dan po zmagi na predsedniških volitvah napovedal zmanjšanje obrambnih izdatkov. "Načrtujemo zmanjšanje naše obrambne porabe tako letos kot prihodnje leto. Vendar to ne bo vodilo v zmanjšanje naših obrambnih zmogljivosti," je dejal na srečanju s tekmeci na nedeljskih volitvah.

"Ne bomo privolili v nikakršno oboroževalno tekmo," je zagotovil Putin, ki je sicer ta mesec v nagovoru o stanju v državi razkril novo generacijo "nepremagljivega" jedrskega orožja. Novo rusko orožje naj bi bilo odgovor na nedavno razkrite načrte ZDA o preoblikovanju jedrskega arzenala in razvoju novega, manj zmogljivega jedrskega orožja.

Odnosi z ZDA na najnižji ravni po koncu hladne vojne

Odnosi med velikima silama so v zadnjem obdobju padli na najnižjo raven po koncu hladne vojne, in sicer predvsem zaradi konfliktov v Ukrajini in Siriji ter zaradi obtožb o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Odnosi med Zahodom in Rusijo so se še dodatno zaostrili po nedavnem napadu z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta v Veliki Britaniji, za katerega je po mnenju Londona odgovorna Moskva.

Za rešitev nesoglasij bodo uporabili diplomatske kanale

Putin je danes dejal, da bo Moskva uporabila diplomatske kanale za rešitev nesoglasij "z našimi partnerji". "Z naše strani bomo naredili vse, kar lahko, da bodo nesoglasja s partnerji rešena s političnimi in diplomatskimi sredstvi," je zagotovil.