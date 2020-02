Prijeli povzročitelja prometne nesreče, za katerim je bila razpisana tiralica

Voznik osebnega vozila je sinoči v Mariboru povzročil prometno nesrečo. Peš je zbežal s kraja nesreče, a so se za njim pognali kriminalisti, ki so bili naključno v bližini. Ko so ga prijeli, so ugotovili, da gre za 25-letnika, za katerim je razpisana tiralica.

Sinoči, okoli 18.40, je 25-letni voznik v križišču Pregljeve in Ulice Frana Kovačiča v Mariboru zaradi nepravilne strani vožnje trčil v voznika osebnega avtomobila, 35-letnega Mariborčana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Takoj po trčenju sta povzročitelj in njegov sopotnik peš pobegnila s kraja nesreče. To so opazili kriminalisti, ki so se v bližini znašli po naključju ter stekli za njima. Povzročitelja so ujeli in prijeli po nekaj minutah bega, njegovega sopotnika pa pet minut kasneje. Ugotovili so, da je za povzročiteljem prometne nesreče razpisana tiralica zaradi privedbe v zapor. Tja so ga po zaključenem postopku tudi privedli, pojasnjujejo s PU Maribor.

Vozilo neregristrirano, voznik brez vozniške

Prometni policisti so ugotovili, da je bilo vozilo, ki ga je vozil povzročitelj, neregistrirano in označeno z ukradenima registrskima tablicama drugega vozila, voznik pa ni imel vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so mu vozilo zasegli, v zvezi z ukradenima registrskima tablicama pa ga bodo kazensko ovadili. Zoper 25-letnika bodo podali tudi obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, še sporočajo s PU Maribor.