Brezpilotni letalnik, za katerega estonske oblasti domnevajo, da je v lasti ukrajinske vojske, je zašel z načrtovane poti in strmoglavil na ozemlju Estonije. Incident ni terjal žrtev, so danes sporočile estonske oblasti.

15.11 Preusmerjen ukrajinski dron strmoglavil v Estoniji

Razbitine drona, ki je na kraju pristanka pustil tudi krater, je sredi njive v ponedeljek odkril kmetijski delavec v bližini mesta Tartu na jugovzhodu Estonije, približno 75 kilometrov od meje z Rusijo, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška DPA.

Po navedbah generalnega direktorja estonske notranje varnostne službe gre verjetno za ukrajinski dron, katerega cilj napada je bilo rusko ozemlje. Ukrajina je namreč v noči na nedeljo napadla ruski terminal za nafto in plin v pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju, kar je bil verjetno cilj tudi preusmerjenega drona, navaja DPA.

Kot je še dodal generalni direktor, je Rusija z motenjem signala GPS in drugimi elektronskimi sredstvi brezpilotni letalnik verjetno "preusmerila od njegovega končnega cilja".

Estonski premier Kristen Michal je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da Rusija že dlje časa uporablja motenje signalov GPS za motenje zračnega in pomorskega prometa v regiji. Sosednje države so tako že večkrat poročale o dronih, ki so končali na njihovem ozemlju. Podobni incidenti so se zgodili tudi na Poljskem, v Romuniji, Litvi in Latviji.