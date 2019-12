Požar grozi mestu: ognjeni zublji uničili že 120 domov #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gozdni požari, ki divjajo v delu Čila, so v mestu Valparaíso uničili že več kot 120 domov, brez električne energije je ostalo okoli 90 tisoč ljudi.

Pristaniško mesto Valparaíso v Čilu je zajel požar, ki se je tja razširil iz bližnjih gozdov. Ognjeni zublji so uničili že več kot 120 hiš, več mestnih četrti so morali evakuirati. Okoli 90 tisoč prebivalcev tega mesta, ki leži ob Tihem oceanu, je ostalo brez električne energije.

Gašenje ovirajo močan veter in visoke temperature

Župan mesta Jorge Sharp je povedal, da so bili požari podtaknjeni in da se proti ognju borijo z vsemi sredstvi. O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo, gašenje pa ovirajo visoke temperature in močan veter, poroča BBC.

Na Unescovem seznamu

Mesto Valparaíso leži v osredjem delu države in velja za priljubljeno turistično destinacijo v Južni Ameriki. Stari del mestnega jedra je tudi na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine.

