Potres ločil Petrinjo in Sisak za več kot 80 centimetrov

Uničujoči potres, ki je konec decembra stresel območje sisaško-moslavške županije na Hrvaškem, je ločil Petrinjo in Sisak tudi do 86 centimetrov, je ugotovila hrvaška geodetska uprava. Petrinja je namreč zdrsnila proti jugovzhodu za povprečno 45 centimetrov, medtem ko se je Sisak premaknil za povprečno deset centimetrov proti vzhodu.

Po analizi koordinat stalnih geodetskih točk na območju sisaške-moslavške županije pred in po potresu so ugotovili, da se je najbolj premaknila Petrinja, ki jo je potres premaknil za povprečno 45 centimetrov proti jugovzhodu. Sisak pa se je premaknil za povprečno deset centimetrov proti vzhodu, je objavilo ravnateljstvo državne civilne zaščite na svoji spletni strani.

Kot so dodali, se je Glina, po velikosti tretje mesto v županiji, premaknila za povprečno deset centimetrov proti severozahodu. Obenem so se tla pod Glino znižala za deset centimetrov.

Tla se še vedno tresejo

Medtem se tla na območju sisaško-moslavške županije še zmeraj tresejo. Zadnji zmerni potres z magnitudo 3,4 so zabeležili v nedeljo nekaj po polnoči. Žarišče potresa je bilo devet kilometrov zahodno od Petrinje.

Hrvaške oblasti so objavile, da je danes zadnji dan za prijavo škode po potresu, ki je poleg sisaško-moslavške županije stresel tudi dele karlovške in zagrebške županije. Do danes so prijavili škodo na nekaj manj kot 36.000 stanovanjskih objektih. Doslej so strokovnjaki pregledali več kot 26.000 poškodovanih stanovanjskih objektov, neuporabnih je več kot 3500. Še skoraj 6000 je začasno neuporabnih, je danes objavilo ravnateljstvo civilne zaščite na svoji spletni strani, piše STA.

Preberite še: