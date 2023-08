Poljska: Belorusi so vdrli v naš zračni prostor, o tem smo obvestili Nato #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



8.02 Poljska Belorusiji očita kršitev zračnega prostora

7.10 Kijev ponoči tarča zračnih napadov

Poljska je na svojo vzhodno mejo poslala dodatne vojaške sile, potem ko je Belorusijo, najbližjo zaveznico Rusije, obtožila, da je v torek z vojaškimi helikopterji vdrla v njen zračni prostor.

Helikopterja sta letela zelo nizko, zaradi česar so ju radarski sistemi le stežka zaznali. Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak je zaradi incidenta ukazal povečanje števila vojakov na meji z Belorusijo in jim dal na voljo tudi dodatno opremo, med drugim bojne helikopterje. Poljska je o vsem že obvestila zvezo Nato.

Beloruska vojska je zanikala kršitev zračnega prostora in Poljsko, sicer članico Nata, obtožila, da si je vse skupaj izmislila zato, da bi upravičila kopičenje vojaških enot na svoji vzhodni meji. Belorusko obrambno ministrstvo je v objavi na Telegramu sporočilo, da si je Varšava glede incidenta premislila "po posvetovanju s svojimi čezmorskimi gospodarji".

Ukrajinska zračna obramba je sestrelila več ruskih brezpilotnih letal, ki so ponoči napadla Kijev. Po navedbah kijevske vojaške uprave so skupine iranskih eksplozivnih brezpilotnih letal šahed prihajale iz več smeri in povzročile gmotno škodo, medtem ko žrtev po prvih informacijah ni bilo.

"Vsi cilji, več kot deset brezpilotnih letal, so bili odkriti in pravočasno uničeni," je povedal vodja vojaške uprave Sergej Popko.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je potrdil navedbe o materialni škodi, škodi na stavbah in cestnih površinah.

LARGE EXPLOSIONS IN KYIV 🇺🇦



⚡️⚡️ The 🇷🇺 has sent an estimated 30 🇮🇷 Iran-made drones towards Kyiv.



Typically, the rounds of drone are precursors to missile strikes.



Fortunately, as the video shows: 🇺🇦 is becoming better at striking-down the terrorists regimes’ toys. pic.twitter.com/mHY2QYjb3Q