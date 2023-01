Polarni medved na Aljaski ubil dva človeka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polarni medved je v torek na odročnem zahodnem delu ameriške zvezne države Aljaska v vasi Wales napadel in ubil dva človeka, je sporočila lokalna policija. Pojasnila je, da je medved prišel v vas in začel napadati ljudi, pri čemer je ubil odraslo žensko in mladoletnega fanta.