Podpredsednik romunskega parlamenta EU pokazal sredinec #video

Eden vidnejših politikov romunskih vladajočih socialdemokratov (PSD) in podpredsednik parlamenta Florin Iordache je zaradi kritik glede spoštovanja pravne države Evropski komisiji in romunski opoziciji pokazal oba sredinca.

"Kljub vsem kritikam Evropske komisije in opozicije bomo nadaljevali delo," je v sredo v parlamentu dejal Iordache. Želimo "biti neodvisni in se odločati v skladu z našo ustavo," je poudaril. "Nezaslišano je", da parlamentu drugi govorijo, kateri zakon naj zavrne, je še povedal podpredsednik spodnjega doma romunskega parlamenta, ki je pristojen za sporno reformo pravosodja.

Strankarski kolegi potezo pospremili s ploskanjem

Eden od vodilnih članov vladajočih socialdemokratov je ob tem komisiji in tudi opoziciji namenil oba sredinca, kar so njegovi strankarski kolegi pospremili s ploskanjem. Je pa podpredsednik vlade Paul Stanescu, ki je prav tako član PSD, opozoril, da se v parlamentu ne obnaša kot na nogometnem igrišču.

Poslanci opozicijskih strank so poudarili, da nekdanji pravosodni minister s svojo gesto ni užalil EU, ampak državljane in državljanke te države, ki že leto in pol na ulicah nasprotujejo pravosodni reformi.

EU kritična do Romunije

Evropska komisija je v torek predstavila najnovejše poročilo o stanju v boju proti korupciji v državi. Podpredsednik komisije Frans Timmermans je Bukarešto posvaril pred nazadovanjem pri reformah na tem ključnem področju ter pozval k zagotovitvi neodvisnosti sodstva in organov za preprečevanje korupcije. Z vsemi kritikami se stopnjujejo tudi dvomi o pripravljenosti Romunije na šestmesečno predsedovanje EU, ki ga bo prvič po vstopu v Unijo prevzela z začetkom prihodnjega leta.