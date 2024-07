Medtem ko je število potnikov na letališčih v Evropi preseglo ravni iz časov pred pandemijo covid-19, so slovenska letališča še daleč od popolnega okrevanja. Junija letos so v primerjavi z junijem 2019 zabeležila 21,5-odstotni padec obiska.

V letošnjem prvem polletju so evropska letališča oskrbela 0,4 odstotka potnikov več kot v enakem obdobju leta 2019, so izračunali v združenju upravljavcev evropskih letališč ACI Europe.

Število potnikov na evropskih letališčih se je v primerjavi z lanskim prvim polletjem okrepilo za devet odstotkov. Glavno gonilo rasti je bil mednarodni promet, ta se je v medletni primerjavi okrepil za 10,3 odstotka. Domači promet se je povečal za 4,2 odstotka.

Med velikimi letališči največjo rast zabeležilo rimsko letališče Fiumicino

Pet največjih evropskih letališč je v prvi polovici leta zabeležilo 174,6 milijona potnikov, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani in dva odstotka več kot v prvem polletju leta 2019.

Najbolj obiskano je ostalo londonsko letališče Heathrow, kjer so med januarjem in junijem našteli 39,8 milijona potnikov. Sledilo je istanbulsko letališče, kjer so našteli 38,1 milijona potnikov.

Med velikimi letališči je največjo letno rast zabeležilo rimsko letališče Fiumicino, kjer se je število potnikov v prvi polovici leta okrepilo za 26 odstotkov.

Najuspešnejša so srednje velika letališča

Srednje velika letališča so bila v prvem polletju najuspešnejša, saj so v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala obseg potniškega prometa za 10,8 odstotka in za 9,4 odstotka presegla raven iz obdobja pred pandemijo.

Najslabše so se odrezala mala letališča, kjer se je število potnikov v primerjavi z lani okrepilo za 5,7 odstotka, ob tem pa je bilo še vedno 35,7 odstotka pod ravnjo iz prve polovice leta 2019.

Junija letos so v primerjavi z junijem 2019 najboljše rezultate dosegla letališča, ki temeljijo predvsem na povpraševanju po turističnih letih in letih za obiskovanje prijateljev oziroma sorodnikov. Tako so največje rasti števila potnikov zabeležila letališča na Poljskem (+24,5 odstotka), Grčiji (+23,9 odstotka), Malti (+19,1 odstotka), v Luksemburgu (+16,9 odstotka), na Portugalskem (+14,2 odstotka) in Hrvaškem (+13,6 odstotka).

Slovenija med najslabšimi

Na drugi strani so letališča na Finskem (–26,4 odstotka), v Sloveniji (–21,5 odstotka), Bolgariji (–20,5 odstotka) in na Švedskem (–19,4 odstotka) najbolj oddaljena od popolnega okrevanja, ugotavljajo v ACI Europe.