Po orkanu Dorian na Bahamih pogrešajo še 1.300 ljudi

Oblasti na Bahamih so v četrtek sporočile, da po nedavnem silovitem orkanu Dorian pogrešajo še 1.300 ljudi. Dan prej so pogrešali 2.500 ljudi. Otočju, ki ga je opustošil Dorian, se sicer že približuje novo neurje, ki bi Bahame lahko doseglo že danes.

Tropska depresija, ki bi se lahko razvila v tropsko nevihto, je bila po podatkih ameriškega nacionalnega centra za orkane danes okoli 2. ure po srednjeevropskem času okoli 380 kilometrov jugovzhodno od otoka Abaco. Že danes ali v soboto naj bi z močnim vetrom in obilnim deževjem dosegla Bahame.

Po oceni Združenih narodov (ZN) naj bi na Bahamih pomoč potrebovalo več kot 700 tisoč ljudi, kar je skorajda celotno prebivalstvo otokov Grand Bahama in Abaco. Foto: Reuters

Oblasti na Bahamih so medtem v četrtek znižale število pogrešanih po orkanu Dorian z 2.500 na 1.300, potem ko so primerjale seznam bahamske agencije za krizno upravljanje vladnih informacij o osebah, ki so v začasnih namestitvah ali so jih evakuirali.

Podatki o pogrešanih nakazujejo, da bi orkan lahko terjal več kot 50 do zdaj potrjenih smrtnih žrtev. "Glede na izkušnje iz preteklosti ocenjujem, da je mrtvih več sto ljudi," je v sredo dejal nekdanji premier Bahamov Hubert Ingraham.

Dorian povzročil ogromno škodo, pomoč potrebuje okoli 700 tisoč ljudi

Orkan najvišje oziroma pete kategorije je na Bahamih povzročil ogromno škodo. Najhuje je bilo na otokih Grand Bahama in Abaco. Po oceni Združenih narodov (ZN) naj bi na Bahamih pomoč potrebovalo več kot 700 tisoč ljudi, kar je skorajda celotno prebivalstvo otokov Grand Bahama in Abaco.

Opustošeno otočje bo po napovedih danes in v soboto obiskal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki naj bi na ta način izkazal solidarnost organizacije z žrtvami orkana. Po njegovih besedah bi morala namreč mednarodna skupnost izkazati podporo prebivalcem in oblastem na Bahamih.