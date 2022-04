Po izginotju turistične ladje iščejo preživele

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem je v soboto izginila turistična ladja s 26 ljudmi na krovu, ki je pred tem poslala klic na pomoč. Nemudoma je stekla reševalna akcija in reševalci so doslej v vodi našli devet ljudi, a natančnih podatkov o njihovem stanju ne navajajo.

Ladja Kazu I je v soboto zjutraj turiste popeljala na triurni izlet na območje priljubljenega polotoka Shiretoko na odmaknjenem severovzhodu otoka Hokaido, ki je zaradi neokrnjene narave in različnih živali, ki jih je mogoče tam videti, uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine.

Na pot se je ladja odpravila kljub močnemu vetru in valovom, zaradi katerih naj bi se na obalo vrnili celo nekateri ribiški čolni. Popoldne je ladja sporočila, da je zašla v težave in poklicala na pomoč. Na krov naj bi začela vdirati voda.

Foto: Reuters

Stekla je reševalna akcija s helikopterji in plovili, a upanje za 26 ljudi na ladji, med katerimi sta bila dva otroka in dva člana posadke, je zaradi nizkih temperatur na območju hitro začelo bledeti. Do noči se je temperatura zraka spustila na okoli nič stopinj Celzija.

Iskanje se je nadaljevalo vso noč in prve štiri ljudi so našli zgodaj davi, še štiri pa v naslednjih urah. Nekatere so našli v vodi, druge pa ob obali.

Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik obalne straže je povedal, da je "sedem ljudi neodzivnih", stanje preostalih dveh pa da še ni jasno.

Na Japonskem sicer traja nekaj časa, da oblasti objavijo podatke o smrtnih žrtvah v nesrečah in naravnih katastrofah, saj mora smrt potrditi uradni mrliški oglednik. Trupla običajno identificirajo in obvestijo svojce, preden informacijo tudi javno objavijo.