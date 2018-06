Po brodolomu ladje z begunci v Tuniziji odstavili notranjega ministra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tri dni po brodolomu ladje z begunci in migranti ob obali Tunizije, v katerem jih je več deset umrlo, je tunizijski premier Youssef Chaded odstavil notranjega ministra Loftija Brahema. Začasno bo vodenje notranjega ministrstva prevzel pravosodni minister Ghazi Jeribi.

V preiskavi nesreče so pred tem odpustili že deset visokih predstavnikov varnostnih sil, so v torek sporočile tunizijske oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na ladji naj bi bilo najmanj 180 ljudi, od katerih so jih 68 rešili. Našli so 60 trupel, medtem ko 52 ljudi še pogrešajo, so v torek sporočili z Mednarodne organizacije za migracije (IOM).

Ladja je potonila v soboto zvečer devet kilometrov daleč od Kerkenskega otočja . Po ocenah oblasti je verjetno potonila, ker je bilo na njej preveč ljudi.

Po okrepitvi nadzora v sosednji Libiji je tunizijska obala postala območje, od koder tisoči migrantov in beguncev poskušajo prek Sredozemskega morja doseči Italijo.