Parlamentarna skupščina (PS) Sveta Evrope (SE) bo danes izvolila slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. Državni zbor je za kandidate za sodnike aprila lani izvolil Aleša Galiča, Vasilko Sancin in Boštjana Zalarja, pristojni odbor PS SE pa med njimi skupščini v izvolitev predlaga Vasilko Sancin.

Odbor je z vsemi tremi kandidati za slovenskega sodnika na ESČP, ki jih je predložila vlada, opravil pogovor 13. januarja v Parizu, nato pa PS SE predlagal Vasilko Sancin kot najbolj kvalificirano kandidatko.

Aleš Galič in Vasilka Sancin sta med drugim profesorja na ljubljanski pravni fakulteti, Boštjan Zalar pa sodnik na upravnem sodišču. Vsi trije so tudi nadomestni sodniki ESČP, torej sodniki, ki nadomeščajo slovenskega nacionalnega sodnika na ESČP v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati na sojenjih.

Trojico je državnemu zboru po pridobitvi mnenja sodnega sveta in vlade v izvolitev predlagala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Devetletni mandat brez možnosti podaljšanja

Slovenski sodnik na ESČP je trenutno Marko Bošnjak, ki se mu mandat izteče maja.

Izvoljenim sodnikom je dodeljen devetletni mandat brez možnosti podaljšanja. Število sodnikov na ESČP je enako številu držav pogodbenic konvencije o človekovih pravicah, ki jih je po odhodu Rusije trenutno 46.

Sodišče je pristojno za obravnavo kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah, za kar mora prejeti individualno ali meddržavno pritožbo.