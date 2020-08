Orkanski veter pustošil po Umagu #video

Nevrijeme u Umagu Najžešći video iz Umaga do sada, ovako je bilo u CENTRU OLUJE...Kao da je prošao uragan, brzina vjetra vjerojatno je bila oko 150 km/h. Video: Eni Gere Posted by IstraMet on Monday, 3 August 2020

Neurje z močnim vetrom je včeraj popoldne zajelo slovensko obalo, hudo pa je bilo tudi na zahodu Hrvaške. Najhuje je bilo po poročanju hrvaških medijev v Umagu in Poreču, kjer je pihal močan veter. V Umagu naj bi veter po pisanju hrvaških medijev pihal celo s hitrostjo do 150 kilometrov na uro.

V Novigradu in Taru so podrti številna drevesa in prometni znaki. V Poreču je drevo padlo na avtobusno postajo, k sreči pa nihče od potnikov ni bil poškodovan. Na terenu so številne gasilske ekipe, ki odstranjujejo posledice.

Nadzorna kamera ujela trenutek, ko se je zrušila streha

V kraju Duga Resa pri Karlovcu pa je nadzorna kamera ujela trenutek, ko se je zaradi močnega vetra odtrgal kos strehe. V zadnjem trenutku se je pred njim na varno umaknil voznik enega od avtomobilov, ki je iskal zavetje v neurju. Čeprav je streha padla tudi na njegov avto, voznik v nesreči ni bil poškodovan.