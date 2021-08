Okrepljen orkan Ida grozi Louisiani, evakuacija covidnih bolnikov ne pride v poštev

Orkan Ida, ki se nevarno približuje jugu ZDA in naj bi danes dosegel ameriško zvezno državo Louisiana, se je okrepil v orkan četrte kategorije, je danes sporočil ameriški nacionalni center za orkane. Spremljajo ga vetrovi s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro. Oblasti so prebivalce posvarile pred morebitno večjo materialno škodo in poplavami.

Orkan, ki se je od petka nevarno okrepil, bi lahko danes popoldne po krajevnem času udaril ob obalo Louisiane in povzročil poplave precejšnjega dela priobalnega območja te južnoameriške države, kjer zaznavajo tudi porast števila okuženih z novim koronavirusom, bolnišnice pa so polne covidnih bolnikov.

Guverner države John Bel Edwards je dejal, da evakuacija 2.450 hospitaliziranih bolnikov ne pride v poštev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Opozoril je, da bi bil lahko to morda najhujši orkan, ki je prizadel Louisiano po letu 1850.

Razglasili izredne razmere

Po ocenah nacionalnega centra za orkane bi lahko veter dosegel hitrost do 215 kilometrov na uro. Ob močnih sunkih vetra lahko zvezna država in mesto New Orleans pričakujeta tudi obilne padavine in izpade elektrike, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Louisiani so že razglasili izredne razmere.

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto napovedal napotitev več sto pripadnikov za odzivanje na izredne razmere na območje skupaj z zalogami hrane, vode in električnimi generatorji.

Louisiano naj bi orkan Ida dosegel natanko 16 let po tistem, ko je uničujoči orkan Katrina prvič dosegel to zvezno državo. V orkanu Katrina, ki je poplavil 80 odstotkov New Orleansa, je umrlo več kot 1.800 ljudi.

Orkan je zahodno Kubo kot nevihta prve kategorije dosegel v petek z vetrom, ki je pihal s hitrostjo okoli 80 kilometrov na uro.