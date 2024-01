Odstopil prvi mož ameriškega orožarskega združenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgoletni vodja vplivnega ameriškega Nacionalnega orožarskega združenja (NRA) Wayne LaPierre je v petek sporočil, da odstopa s položaja. Odstop je naznanil tri dni pred začetkom sojenja, ki se bo proti njemu zaradi obtožb o korupciji začelo v New Yorku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

LaPierre je bil vodja NRA in izvršni podpredsednik organizacije več kot 30 let. Svoj odstop s položaja je utemeljil s slabim zdravstvenim stanjem, napovedal pa je, da bo še naprej strastno podpiral NRA v njenem boju za obrambo svobode.

"Večino svojega odraslega življenja sem član te organizacije in nikoli ne bom nehal podpirati NRA in njenega boja za obrambo drugega amandmaja," je sporočil v izjavi. Drugi amandma k ameriški ustavi Američanom zagotavlja pravico do nošenja orožja.

Obtožen je zlorabe sredstev

Obtožen je zlorabe sredstev NRA za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga. Civilno sojenje LaPierru in več drugim predstavnikom vodstva NRA se bo v New Yorku po napovedih začelo v ponedeljek in bo trajalo približno šest tednov.

Newyorška državna tožilka Letitia James je proti LaPierru že leta 2020 vložila obtožnico, ki ga bremeni poneverbe sredstev za luksuzna potovanja. LaPierre naj bi porabil več kot 500 tisoč dolarjev sredstev NRA za potovanja z družino na Bahame. Od maja 2015 do aprila 2019 naj bi 74-letnik za plačilo zasebnih potovanj organizacijo oškodoval za več kot milijon dolarjev.

"LaPierrov odstop potrjuje naša razkritja, vendar ga ne odvezuje odgovornosti," se je na njegov odstop odzvala tožilka James.

NRA velja za zelo konservativno organizacijo z zelo velikim političnim vplivom. Od leta 2000 do 2012 so NRA in njeni zavezniki v industriji strelnega orožja skupaj vložili 80 milijonov dolarjev v ameriške predstavniške volitve, senat in predsedniške tekme, je po poročanju AFP pokazala analiza Centra za odzivno politiko.

Na predsedniških volitvah leta 2016 je NRA porabil približno 20 milijonov dolarjev za oglase, ki so napadali demokratko Hillary Clinton, in dodatnih deset milijonov dolarjev za oglase, ki so podpirali republikanca Donalda Trumpa, poroča AFP.