Noro! Mladenič visel s katedrale v Zagrebu in se snemal. #video

Na Tik Toku so se pojavili videi mladeniča, ki jih ta deli tudi na svojem kanalu na YouTubu. Mladenič potuje po svetu in snema videe na visokih objektih. Na enem izmed posnetkov se pojavi na vrhu zagrebške katedrale, poroča 24Sata.

Ni znano, kdaj natanko so video posneli, a predvideva se, da enkrat po rušilnem potresu v Zagrebu. Številni ga svarijo pred novimi in drznimi podvigi. Na policiji so potrdili, da niso prejeli prijave, da bi se kdo vzpenjal na katedralo.