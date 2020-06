Neverjetno: poglejte, kje so našli pitona #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Wollongongu, mestu v Avstraliji, ki leži južno od Sydneyja, so našli diamantnega pitona kar v umivalniku v kopalnici.

Moški iz službe za zaščito živali je hladnokrvno prijel pitona in ga spravil v vrečo, da bi ga odnesel ven. Rekel je, da bi verjetno žival preživela zimo v strehi stanovanja, kjer so jo našli.

Diamantni piton ni nevaren

Diamantni piton sicer ni strupena kača in redko ogroža ljudi. Njegov ugriz je lahko boleč, ker se zobje po navadi zlomijo in ostanejo v žrtvi. Med njegovo najljubšo prehrano sodijo podgane in miši, zaradi česar je odličen zatiralec glodavcev.