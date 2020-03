Netanjahu zmagovalec na parlamentarnih volitvah v Izraelu

Benjamin Netanjahu je volil in prve izide spremljal v Jeruzalemu, nato pa se je odpravil v Tel Aviv, kjer so ga pričakali navdušeni podporniki. "Gre za najpomembnejšo zmago mojega življenja," je izjavil dolgoletni izraelski premier. Kot je dodal, gre za zmago proti vsem pričakovanjem, poroča STA.

Še vedno premalo za absolutno večino

Glede na izide vzporednih volitev, objavljene po zaprtju volišč v ponedeljek, se njegovi stranki Likud obeta 36 ali 37 poslanskih sedežev, medtem ko naj bi jih Modra in bela stranki njegovega glavnega tekmeca Benija Ganca osvojila od 32 do 34. Skupaj z zavezniki iz desnega bloka, v katerem so tudi ultraortodoksne stranke, bi sicer Netanjahu lahko skupno računal na 59 sedežev, kar je premalo za absolutno večino v 120-članskem parlamentu, še kažejo izidi vzporednih volitev.

Foto: Reuters

Danes so v Izraelu začeli objavljati tudi uradne izide

Po približno tretjini preštetih glasov je Likud osvojil 28,7 odstotka glasov, Modra in bela stranka pa 23,3 odstotka, navaja osrednja volilna komisija. Ta zamudo pri štetju glasov pripisuje visoki volilni udeležbi, ki je znašala 71 odstotkov, piše STA.

Izidi imajo v nasprotju z Netanjahujem za Ganca grenak priokus. Kot je dejal svojim podpornikom, z njimi deli občutek razočaranja in žalosti. "Pričakovali smo drugačen rezultat," je priznal privržencem, ki so upali na bolj tesen izid med obema taboroma.

Foto: Reuters

Tesnejši izid so napovedovale tudi ankete, zdaj pa se zdi, da je Netanjahu na poti do že petega mandata na položaju, in to kljub temu, da mu bodo 17. marca začeli soditi zaradi obtožb korupcije. V Izraelu so v ponedeljek potekale že tretje parlamentarne volitve v letu dni, potem ko so tako aprilske kot septembrske prinesle pat položaj med desnim blokom pod vodstvom Likuda in levim blokom pod vodstvom Modre in bele stranke, še navaja STA.