A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 21, 2024

11.45 Seul: Rusija je Severni Koreji v zameno za vojake poslala orožje

Rusija je Severni Koreji dobavila protiletalske rakete in artilerijo, vključno s samovoznimi havbicami in večcevnimi raketometi, v zameno za napotitev več tisoč vojakov za podporo invaziji v Ukrajini, je danes sporočila južnokorejska vlada. Dodala je, da namerava Severna Koreja orožje uporabiti za obrambo zračnega prostora nad prestolnico.

"Ugotovljena je bila dobava opreme in protiletalskih raket Severni Koreji za okrepitev ranljivega sistema zračne obrambe Pjongjanga," je pojasnil južnokorejski svetovalec za nacionalno varnost Shin Won-sik v pogovoru za južnokorejsko zasebno televizijo SBS.

Severna Koreja poleg vojaške iz Rusije prejema tudi gospodarsko podporo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nevladna raziskovalna organizacija s sedežem v Veliki Britaniji Open Source Centre je v ločenem sporočilu navedla, da Pjongjang iz Rusije prejema pošiljke nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz satelitskih posnetkov je razvidno, da je več kot deset severnokorejskih tankerjev v zadnjih osmih mesecih opravilo 43 potovanj do naftnih terminalov v ruskih pristaniščih, poroča britanski BBC in navaja zunanjega ministra Davida Lammyja, ki je dejal, da je bila nafta plačilo za orožje in vojake, ki jih je Pjongjang poslal v podporo ruskim silam v regiji Kursk.

Pjongjang je po ocenah Južne Koreje in ZDA v zadnjih tednih v Rusijo poslal več kot deset tisoč vojakov. Prav tako naj bi po navedbah Ukrajine in ZDA že potekali spopadi med severnokorejskimi in ukrajinskimi vojaki v ruski obmejni regiji Kursk.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno opozoril, da bi se njihovo število lahko povečalo do sto tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav v luči spopadov v regiji Kursk, kamor je Ukrajina avgusta nepričakovano vdrla s ciljem izboljšanja svojega pogajalskega položaja ob morebitnem mirovnem dogovoru z Rusijo, je ameriški predsednik Joe Biden Ukrajini dal zeleno luč za uporabo ameriških raket dolgega dosega atacms.

Ruska dobava orožja Severni Koreji temelji na sprejemu sporazuma o strateškem partnerstvu in obrambnem sodelovanju, ki sta ga državi podpisali letos.

Severnokorejska zunanja ministrica Choe Son-hui je nedavno obiskala Moskvo, kjer je dejala, da bo Severna Koreja "trdno stala ob strani ruskim tovarišem vse do dneva zmage". Rusko ofenzivo proti Ukrajini je označila za sveti boj in dejala, da Pjongjang verjame v Putinovo modro vodstvo, navaja AFP.

11.15 Nato po ruskem napadu z balistično raketo zagotovil nadaljnjo podporo Ukrajini

O izstrelitvi ruske balistične rakete je v četrtek prva poročala ukrajinska vojska, ki je raketo, ki je poletela nad mesto Dnipro, označila za medcelinsko. Zahodni viri so kmalu izrazili dvom v to in menili, da je šlo dejansko za balistično raketo s srednjim dosegom.

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je zvečer govoril o uporabi nove generacije balistične, hipersonične rakete srednjega dosega, poimenovane orešnik, pri čemer je namignil, da lahko nosi jedrski tovor.

Napad je bil po Putinovih besedah odgovor na nedavno ukrajinsko uporabo raket dolgega dosega na ruskem ozemlju. Dejal je še, da ima Rusija pravico ciljati vojaške objekte držav, ki dovolijo, da se njihovo orožje koristi za napade na rusko ozemlje.

Tiskovna predstavnica zveze Nato je danes zatrdila, da ruska uporaba nove rakete ne bo "niti spremenila poteka konflikta niti odvrnila zaveznic v Natu od podpore Kijevu". Kot je dodala Farah Dakhlallah, poskuša Rusija z uporabo balističnih raket srednjega dosega terorizirati civiliste in ustrahovati zaveznice Ukrajine.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dejal, da je Moskva prek posebne linije pol ure pred izstrelitvijo hipersonične rakete o tem obvestila ZDA.

Nemški kancler Olaf Scholz je danes rusko izstrelitev označil za "grozljivo stopnjevanje", ki da kaže, kako nevarna je ta vojna.

Kitajska pa je danes pozvala k zadržanosti. Vse strani bi si morale prizadevati za umiritev razmer prek dialoga in posvetovanj, je sporočilo zunanje ministrstvo.