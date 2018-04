Nasilni protesti v Nikaragvi zahtevali več življenj

"Doslej smo zabeležili več kot 20 smrtnih žrtev, kar sicer zaradi velikega števila napačnih informacij še preverjamo. Razmere so zelo resne in presegajo naše zmožnosti," je dejala direktorica Nikaragovskega centra za človekove pravice Vilma Nunez. Današnji podatki o smrtnih žrtvah so sicer prvi po petkovih, ko je po vladnih navedbah število mrtvih v prestolnici Managua in drugod po državi znašalo deset.

Prebivalce poleg napovedanih nižjih pokojnin - spremembe namreč predvidevajo petodstotno znižanje sredstev za pokojnine - moti predvsem to, da bodo morali ob tem v pokojninsko blagajno prispevati več.

Ulice prestolnice so bile v soboto zaradi spopadov med policijo in protestniki polne kamenja. Med drugim so začasno ustavili mednarodne avtobusne prevoze do Kostarike in Hondurasa.

Ortega je v soboto pristal na pogovore z predstavniki privatnega sektorja glede reforme socialne varnosti, kar je največji državni sindikat zavrnil. Kot so sporočili, dialog ni mogoč, dokler vlada ne prekine policijske represije.

Oblasti so v četrtek prekinile oddajanje štirih neodvisnih televizijskih postaj, ki so prenašale proteste. Dve sta tudi v petek ostali blokirani. Po navedbah nikaragovskega združenja Pen je bilo med poročanjem z demonstracij napadenih najmanj enajst novinarjev. Po zadnjih informacijah naj bi enega novinarja ubil ostrostrelec.