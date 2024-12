"Trenutno nimamo namigov o drugem sostorilcu," je sporočila tiskovna predstavnica policije. Poteka pa še vedno več preiskav, da bi preučili podrobnosti in ozadje napada. Domnevnega napadalca, 50-letnega moškega iz Savdske Arabije, so ponoči zaslišali.

Prestolnico Saške-Anhalt bosta danes obiskala kancler Olaf Scholz in notranja ministrica Nancy Faeser, drevi pa bo v stolnici potekala žalna slovesnost.

Osumljeni napadalec je zdravnik

Moški je v petek okoli 19. ure z avtom ciljno zapeljal v množico na božičnem sejmu. Po poročanju časnika Bild je prevozil približno 400 metrov. Policija je domnevnega storilca prijela že na kraju. Osumljeni je zdravnik, živi in dela v Bernburgu, je sporočil ministrski predsednik dežele Reiner Haseloff. Oblastem zaenkrat ni bil poznan kot islamist.

Avtomobil, s katerim je napadalec zapeljal v množico Foto: Reuters

Po navedbah policije je bilo v napadu ranjenih več kot 60 ljudi, med njimi več huje. Dva človeka, moški in otrok, sta umrla. Haseloff je posvaril, da zaenkrat ne morejo izključiti nadaljnjih smrtnih žrtev. "To je katastrofa za mesto Madgeburg in za deželo in tudi za Nemčijo," je dodal ministrski predsednik.

Golob in Fajon pretresena

Slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta v odzivu na smrtonosni napad v nemškem Magdeburgu, ki je terjal najmanj dve smrtni žrtvi, sporočila, da sta pretresena. Izrazila sta še solidarnost s prizadetimi, sta sporočila na družbenem omrežju X.

"Dogodki v Magdeburgu so me globoko pretresli. V mislih sem s kanclerjem (Olafom Scholzem) in vsemi prebivalci Nemčije," je sporočil Golob.

Podobno sporočilo je podala ministrica. "Podobe so grozljive. Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Solidarnostno stojim ob strani vseh, ki jih je prizadel ta tragični dogodek," je zapisala.