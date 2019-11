Napad separatistov na Tajskem: 15 mrtvih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugu Tajske so separatisti napadli eno od vasi in ubili najmanj 15 ljudi, najmanj štiri pa so ranili, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočilo tajsko obrambno ministrstvo. Gre za najhujši napad v zadnjih letih v sicer nemirni provinci.