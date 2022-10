Najbogatejši Zemljan ima načrt za konec vojne. Ukrajinci so zgroženi.

221. dan vojne v Ukrajini. Šef Tesle in najbogatejši človek na svetu Elon Musk je v ponedeljek na Twitterju objavil načrt, ki bi po njegovem mnenju prinesel konec vojne v Ukrajini. Rusiji bi uradno dal Krim, znova bi izvedel referendume v regijah Ukrajine, ki si jih je že priključila Rusija, Ukrajino pa ohranil nevtralno. Do njegovega seznama predlogov so bili številni kritični, češ da gre povsem na roko Rusiji. Musk je anketo, s katero je svoje sledilce vprašal, ali se z njim strinjajo, označil za sabotirano, saj je več uporabnikov odgovorilo z ne kot z da. Ukrajinci so nad njegovim predlogom naravnost zgroženi.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Mirovniški načrt Elona Muska je tak.

- Znova se izvedejo referendumi v ukrajinskih regijah, ki si jih je priključila Rusija. Tokrat pod nadzorom Organizacije združenih narodov. Rusija zapusti Ukrajino, če se prebivalci regij na referendumu izrečejo proti priključitvi Rusiji.

- Krim postane uradni del Rusije, kar je bil že od leta 1783, nato pa ga je po napaki Hruščova dobila Ukrajina, trdi Musk (Sovjetska zveza je vladanje krimskemu polotoku leta 1954 uradno prenesla na Ukrajinsko republiko, ki je bila takrat del SZ, op. p.).

- Zagotovljeni so stabilni vodni viri za Krim.

- Ukrajina ostane nevtralna.

Musk je na Twitterju še zapisal, da bi v totalni vojni, torej ob mobilizaciji vseh razpoložljivih mož Ukrajine in Rusije, najverjetneje zmagala druga. Dejal je tudi, da takšnih stvari ne objavlja zato, da bi bil popularen, temveč zato, ker ga skrbi umiranje milijonov ljudi. Foto: Reuters

Musk je v dveh dodatnih komentarjih nadaljeval, da bo končni rezultat tako ali tako najverjetneje isti, vprašanje je le, koliko ljudi bo do takrat še umrlo, in da je ena od alternativ takšni razrešitvi, pa čeprav je malo verjetna, jedrska vojna.

V anketi, ki jo je Musk priložil svojim predlogom, je precej več uporabnikov z njimi izrazilo nestrinjanje kot strinjanje (63 odstotkov proti 37 odstotkom). Musk rezultata ni sprejel, temveč je izrazil prepričanje, da so anketo sabotirali "boti", torej lažni profili na Twitterju.

Predlogi Elona Muska so bili, sodeč po komentarjih, v večini izrazito nepriljubljeni, še posebej pa so mu jih zamerili (vidnejši) Ukrajinci. Sergij Kislica, ukrajinski predstavnik pri Organizaciji združenih narodov, je Muska obtožil vmešavanja v stvari, na katere se ne spozna. "Naslednjič, ko bom potreboval vodovodarja, bom poklical Elona Muska," je na Twitterju zapisal Kislica.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

Ukrajinski diplomat Oleksander Šerba je Muska opozoril, da ni težava samo v ozemlju, temveč v ljudeh in genocidu nad rusko kulturo. "Elon, kar je zate mir, so na drugi strani uničena življenja za Ukrajince. To je tako, kot da bi Hitlerju dovolil, da počne, kar želi!"

Slavni šahist Gari Kasparov je predlog Elona Muska medtem označil za moralno idiotsko ponavljanje kremeljske propagande in izdajo ukrajinskega poguma in žrtve. Kasparov je pikro namignil, da je Musk očitno na Wikipediji nekaj minut prebiral članek o Krimu in zdaj ve vse o Putinovi krvavi vojni.

Ben Collins, novinar ameriškega medija CNBC, je Muska medtem vprašal, ali misli, da je mogoče, da se ljudje, ki so sodelovali v njegovi anketi, z njim tokrat pač ne strinjajo in da je do nedavnega morda živel v varnem mehurčku, polnem grabežljivih kimavcev, ki so pritrjevali vsaki njegovi besedi.

Ukrajinski diplomat in veleposlanik Ukrajine v Nemčiji je Elonu Musku na Twitterju medtem javil: "J*bi se, Elon Musk, to je moj diplomatski odziv na tvoj predlog."