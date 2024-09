Na volitvah v češki senat zmagala populistična stranka ANO

V soboto se je zaključil drugi krog volitev, v katerih so volivci izbirali 27 od 81 senatorjev. Volitve so potekale kmalu po hudih poplavah na vzhodnem Češkem, udeležba pa je bila s 17,5 odstotka zelo nizka.

Stranka ANO je osvojila osem sedežev, kar je sedem več, kot jih je imela prej.

Liberalno-konzervativne vladajoče stranke so skupaj osvojile 15 sedežev, a so utrpele nekaj izgub. Tako je Demokratska državljanska stranka (ODS) premierja Petra Fiale obdržala le pet od desetih okrožij, kjer je prej imela senatorja.

Šest sedežev je osvojila stranka STAN, po dva senatorja pa bosta imeli Krščanskodemokratska unija(KDU-CSL) in konzervativna TOP09.

Koalicijske stranke bodo imele v prihodnje v 81-članskem senatu 59 senatorjev, medtem ko bo imela stranka ANO verjetno 14 senatorjev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Izvoljeni so za šest let

Fiala je glede volitev povedal, da jim je uspelo ubraniti senat kot varovalo demokracije pred levičarskimi populisti. Uspeh je poudaril tudi Babiš, ki je povedal, da je stranka ANO prvič v zgodovini zmagala na volitvah v senat, poroča APA.

Babišu je za uspeh čestital tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je na omrežju X zapisal, da so patrioti iz dneva v dan močnejši.

Člani češkega senata oziroma zgornjega doma parlamenta so izvoljeni za šest let. Senat odloča o zakonodaji in lahko prepreči ustavne spremembe.

Volitve v senat veljajo za barometer javnega razpoloženja pred volitvami prihodnje leto v poslansko zbornico, spodnji dom parlamenta. Ankete zmago napovedujejo stranki ANO, ki je pred enim tednom zmagala tudi na regionalnih volitvah.