Na plaži odkrili dva metra in pol dolgo strupeno kačo #video

Medtem ko plaža v mestu Durban na jugovzhodu Južnoafriške republike zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa sameva, pa so ljudje tam odkrili nenavadno obiskovalko. Šlo je za dva metra in pol dolgo črno mambo, ki jo je na obalo naplavilo morje. Omenjena vrsta kače je najdaljša afriška strupenjača in za kraljevo kobro druga najbolj strupena kača na svetu.

Zgornji posnetek prikazuje, kako je v torek popoldne morje na obalo pri južnoafriškem mestu Durban naplavilo črno mambo. Na kraj dogodka so prišli biologi, ki so prejeli klic policije, da je na plaži velika črna mamba. "Običajno smo skeptični, saj večina ljudi misli, da je vsaka temnejša kača mamba, zaradi tega pa ubijejo veliko nestrupenih kač," so prek Facebooka sporočili iz Južnoafriškega združenja za morske biološke raziskave (SAAMBR).

[ICYMI]: A 2.47m long black mamba, was spotted at the Addington Beach on the Durban Beachfront yesterday. The South African Association for Marine Biological Research rescued the snake and it will be in the care of the uShaka Sea World staff for now. Video: Supplied. @etvNewsSA pic.twitter.com/YPE9NyXGz5 — Nabeelah Shaikh (@Nabeelah_Shaikh) August 26, 2020

Kot so sporočili, jih klic policije ni presenetil, saj so na omenjenem območju pred kratkim že opazili veliko kačo. Herpetologi so se takoj odpravili na obalo. "Čeprav so bili pripravljeni, da rešijo črno mambo, je bilo zanje vseeno posebno doživetje, ko so na obali reševali 2,47 metra dolgo kačo. Črne mambe namreč le redko najdemo na obalnem pasu, večinoma se zadržujejo v dolinah z gostim rastjem. Mogoče je, da je kača prišla na obalo skozi kanale in reke, ki tečejo v pristanišče," so sporočili iz SAAMBR.

KZN , A 2,4 meter long black mamba was found at Addington Beach, 🐍, I’ve always maintained that many people found dead on beaches, it is a result of snake bites pic.twitter.com/oJvESzJK91 — Mohlanka wa Morena (@_DJCappuccino) August 26, 2020

Kača je bila po besedah biologov tako izčrpana, da je reševanje potekalo brez večjih težav. Ko so se ji biologi približali, jih je žival komaj opazila. Potem ko so kačo ujeli, jo je pregledal veterinar, po okrevanju pa jo bodo preselili na varno območje oziroma v njen naravni habitat, so še sporočili iz omenjenega združenja.