V 78. letu starosti je v sredo umrl nekdanji politični disident, politik in predsednik Hrvaškega helsinškega odbora Ivan Zvonimir Čičak, poročajo hrvaški mediji. Sožalje svojcem je danes izrekel tudi hrvaški premier Andrej Plenković in spomnil na prispevek Čička v vseh pomembnejših obdobjih novejše hrvaške zgodovine.

Plenković je danes sporočil, da je Hrvaška izgubila človeka, ki je s svojim delom pustil sledi v hrvaški družbi. Kot je še spomnil, je Čičak sodeloval v vseh pomembnejših obdobjih novejše hrvaške zgodovine, zaradi izkazane ljubezni do domovine pa so ga preganjali od rane mladosti.

Čičak se je v 70. letih kot študent med t. i. hrvaško pomladjo – protestnim gibanjem proti jugoslovanskemu centralizmu – zavzemal za demokracijo in enakopravnejši položaj Hrvaške. Tedanje socialistične oblasti so ga leta 1971 pod obtožbo, da je hrvaški nacionalist, obsodile na tri leta zapora, od katerih je devet mesecev preživel v samici.

Ustanovil je nevladno organizacijo za človekove pravice

Sodeloval je tudi pri nastanku in razvoju hrvaškega večstrankarskega sistema ter veljal za ostrega kritika prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, ki mu je očital avtoritarnost in kršenje človekovih pravic.

Leta 1993 je ustanovil nevladno organizacijo za človekove pravice, Hrvaški helsinški odbor (HHO), ki ga je vodil do leta 1998 in nato še od leta 2009 do smrti.

Prejel je več državnih odlikovanj za prispevek k neodvisni državi in njenemu napredku ter je med drugim dobitnik ugledne nagrade Bruno Kreisky za prispevek k človekovim pravicam.