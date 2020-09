V preteklih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 334 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, še ena oseba pa je zaradi covid-19 umrla, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Današnje številke so nekoliko nižje kot v četrtek, ko so v sosednji državi potrdili rekordnih 369 okužb, umrli so trije ljudje.

Na Hrvaškem imajo trenutno 2.703 aktivne primere okužbe z novim koronavirusom. Na bolnišničnem zdravljenju je 283 ljudi, med njimi jih je 15 priključenih na ventilatorje. V samoizolaciji je 9.042 ljudi, je še sporočil hrvaški štab civilne zaščite.

Kot so dodali, so od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, potrdili skupno 11.428 okužb. Zaradi covid-19 je umrlo 195 ljudi, 8.530 pa jih je okrevalo. Do zdaj so testirali skoraj 184 tisoč ljudi, od tega 4.047 v zadnjih 24 urah, poroča STA.

Znova prednjači Splitsko-dalmatinska županija

Svoja dnevna sporočila o epidemiološkem stanju je že objavilo tudi nekaj županijskih štabov civilne zaščite. Za zdaj je največ novih primerov znova v Splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so potrdili 105 na novo okuženih. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 17 novih primerov okužbe, v Istrski županiji pa tri.

V zagrebški klinični bolnišnici Dubrava so danes opozorili na poslabšanje smernic glede obolelih s covid-19. Medtem ko so imeli v začetku tedna na zdravljenju zaradi covid-19 le enega človeka, je danes v njihovih bolniških posteljah 17 bolnikov.

Treba se je zresniti in bolj odgovorno spoštovati vsaj osnovne epidemiološke ukrepe, ker hrvaški zdravstveni sistem ni pripravljen na spopad z nadaljevanjem takšnega trenda v prihodnjih mesecih, je v jutranjem programu hrvaške televizije (HTV) dejal koordinator bolnišničnega zdravljenja obolelih s covid-19 v bolnišnici Dubrava Ivica Lukšić, še piše STA.