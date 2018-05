Kamera ujela, kako je na avtocesto strmoglavilo vojaško letalo #video

V video ujeli tragične zadnje trenutke strmoglavljenja

Video, ki so ga posneli v bližini strmoglavljenja, prikazuje zastrašujoče zadnje trenutke letala s štirimi turbopropelerskimi motorji, ki se sicer uporablja za vremenske izvidniške operacije. Kot je sporočila Nacionalna garda, je bilo letalo na misiji urjenja, pripadalo pa je 156. enoti nacionalne garde v Portoriku.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv — Scott Cohen (@scottoftroy) May 2, 2018

Letalo WC-130 Hercules je strmoglavilo pri letališču Savannah/Hilton, od koder je okrog poldneva po krajevnem času tudi vzletelo. Leteti bi moralo v Tucson, v Arizono.

Strmoglavilo na avtocesto in potrgalo daljnovode

Strmoglavilo je na križišče med avtocesto GA 120 in ulico Crossgate Road in sicer v trenutku, ko tam ni bilo nobenega vozila. Ob strmoglavljenju je uničilo daljnovode in izklopilo elektriko v okolici.

Ena od prič je za CNN povedala, da je slišala "čuden, glasen hrup" tik preden je letalo strmoglavilo, druga je povedala, da so se tla stresla kot bi padla bomba.

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56 — IAFF574 Savannah (@IAFF574) May 2, 2018

Voznik tovornega vozila z nevarnimi snovmi je pilota označil za heroja

Kot je povedal Roger Best, voznik tovornega vozila, ki je bil takrat približno šest kilometrov stran, je letalo, tik preden je strmoglavilo, videl tik nad seboj.

Ker se podjetje, za katerega dela, ukvarja s prevozi nevarnih snovi, je bil pilotu hvaležen, da se ni zrušil v njegovi bližini, saj bi v tem primeru po njegovem mnenju prišlo do eksplozije, ki bi v radiju osmih kilometrov uničila vse. Kot je povedal, je izgledalo, kot da je pilot izvedel manever, s katerim je letalo v tla priletelo dlje od njega, kot bi sicer.

New picture of C-130 military plane crash in #Savannah



Stick with @WTOC11 for more information. pic.twitter.com/UKalw6Iyb6 — Romney Smith (@RomneyWTOC) May 2, 2018

Na letalu pred vzletom opravljali rutinsko vzdrževanje

Vzrok nesreče še ni znan, preiskava poteka. Letalo je bilo zadnjih nekaj dni na omenjenem letališču, kjer so na njem opravljali rutinska vzdrževalna dela.

WC-130 je različica letala C-130, ki so ga izdelovali vse od leta 1954 naprej in sicer velja za zanesljivo in vsestransko letalo. Letalo se lahko opremi za prevoz, izvidništvo, iskanje in reševanje, raziskovanje, kot letalo za oskrbo z gorivom ali kot vojaško letalo z orožjem.

JUST IN: An aerial view of the horrific plane crash that happened here in Savannah today. pic.twitter.com/u15qyjLinC — WJCL News (@WJCLNews) May 2, 2018

"Pripravljenost vojske na kritični točki"

Pred mesecem dni je predsednik odbora oboroženih sil Mac Thornberry izdal izjavo, v kateri je zapisal, da je "pripravljenost vojske dosegla kritično točko" po tem, ko je bilo iz poročil razvidno, da je 16 pripadnikov oboroženih sil v samo nekaj tednih umrlo v letalskih nesrečah, ki niso bile posledica boja.

Poleg tega so lansko poletje ameriški marinci prizemljili floto letal KC-130T, še eno različico tovrstnega letala, po tem, ko je v strmoglavljenju v Mississippiju umrlo 15 marincev in mornar.