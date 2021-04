Mumije faraonov v veličastni povorki popeljali skozi Kairo #video

V "zlati paradi faraonov" so v novi dom preselili 22 mumij - 18 kraljev in štiri kraljice - iz obdobja med 17. in 20. dinastijo, poroča STA.

Med njimi so mumija kralja Sekenenra, ki je začel vojno s Hiksi, mumija kraljice Hačepsut, ki ji je posvečen pogrebni tempeljski kompleks v Deir el-Bahariju na zahodnem bregu Nila nasproti Luksorja, in mumija egipčanskega kralja Ramzesa II.

Na spektakularnem dogodku, ki ga je prenašala egiptovska državna televizija, so nastopili številni domači umetniki in orkester, vrhunec pa je bila petkilometrska povorka faraonov. Te so skozi ulice Kaira popeljali v posebej za to priložnost izdelanih vozilih, ki so imela vgrajene dodatne blažilnike, da se mumije med prevozom ne bi poškodovale.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Mumije na prevoz pripravljali leto in pol

Posmrtne ostanke 22 egipčanskih kraljev in kraljic bodo od zdaj hranili v Narodnem muzeju egipčanske civilizacije (NMEC), kjer jih bodo najprej približno 15 dni obravnavali v restavratorskih delavnicah, nato pa imajo zanje pripravljene nove vitrine v dvorani kraljevskih mumij.

Priprave na selitev so začeli že pred letom in pol, saj so morali temeljito preučiti stanje vsake od 22 mumij in jih pripraviti na prevoz. Poleg tega, da so jih za to priložnost preložili v posebne krste, so ceste, ki vodijo od enega do drugega muzeja, povsem prenovili, da bi bil prevoz čim manj tresoč.

NMEC so deloma odprli februarja 2017, v njem bo predstavljena zbirko približno 50 tisoč eksponatov, ki bo predstavila egiptovsko civilizacijo od prazgodovine do danes.

