"Mesarja iz Buče" doletele nove sankcije #vŽivo

ZDA so v ponedeljek uvedle sankcije proti polkovniku ruske vojske Azatbeku Omurbekovu, znanem tudi kot mesar iz Buče, ter podčastniku Danilu Frolkinu zaradi "zunajsodnih pobojev neoboroženih ukrajinskih civilistov" in "drugih hudih kršitev človekovih pravic" v Ukrajini, je sporočil State Department. Vstop v ZDA je zanju prepovedan.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



9.22 Tarča ruskih napadov na vzhodu Ukrajine bolnišnica, najmanj dve smrtni žrtvi

8.30 ZDA s sankcijami nad poveljnika ruske vojske zaradi zločinov v Ukrajini

V ruskih napadih na vzhodni ukrajinski regiji Doneck in Harkov sta bili ponoči ubita dva človeka, šest drugih pa je bilo ranjenih, so sporočili iz Kijeva. Pri tem sta bila poškodovana bolnišnica v kraju Selidove in rudnik premoga v regiji. Ruske sile so v napadih uporabila rakete in brezpilotne letalnike, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Poškodovani sta dve bolnišnični stavbi, ranjenih pa šest civilistov. Možno je, da je pod ruševinami še več žrtev," je na družbenem omrežju Telegram sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko in dodal, da odstranjevanje ruševin še poteka.

V premogovniku Kotljarevska je po navedbah Klimenka umrla ena oseba, poškodovani pa so bili štirje objekti, 19 vozil in daljnovod. "Ujetih je ostalo 39 rudarjev. Zdaj so vse izvlekli," je dejal.

V regiji Harkov je bil medtem v ruskem obstreljevanju ubit en človek, je sporočil guverner regije Oleg Sinegubov. Ukrajinska zračna obramba naj bi sicer sestrelila deset od 11 dronov kamikaz tipa šahed.

Ukrajina se v luči prihajajoče zime pripravlja na povečanje števila ruskih napadov na ukrajinsko kritično infrastrukturo, zlasti na objekte za proizvodnjo in distribucijo električne energije.

Sankcije so ZDA uvedle tudi proti ožjim družinskim članom Omurbekova in Frolkina, ki sta obtožena pobojev civilistov v vasi Andrijivka južno od Bahmuta v vzhodni ukrajinski regiji Doneck.

Omurbekov je v Ukrajini poveljeval 64. motorizirani pehotni brigadi ruske vojske, ki je v času pobojev nadzirala območje. Od tam je z brigado odšel v Bučo, kjer je ta nato "pobijala, pretepala, razkosavala, zažigala in uprizarjala lažne usmrtitve".

Za svoja dejanja naj bi od ruskega predsednika Vladimirja Putina dobila odlikovanje, Omurbekov pa naj bi od obrambnega ministrstva v Moskvi prejel pohvale in napredovanje, trdi State Department.

Zločine Omurbekova in Frolkina so dokumentirale nevladne organizacije in neodvisne preiskave. Po oceni Washingtona, ki je že prej uvedel sankcije proti celotni 64. motorizirani pehotni brigadi, so poročila o njunih zločinih "resna in verodostojna".

EU je zaradi pobojev, posilstev in mučenj v Buči, ki naj bi se zgodila marca lani, že uvedla sankcije proti Omurbekovu.