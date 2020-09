Merklovo je sram rasizma in antisemitizma v Nemčiji

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes dejala, da jo je sram zaradi napadov na judovsko skupnost v Nemčiji. "Sramotno je in globoko se sramujem, da v naši državi v tem času vidimo izraze rasizma in antisemitizma," je dejala na dogodku v počastitev 70. obletnice ustanovitve Osrednjega judovskega centra v Nemčiji.

"Res je, da rasizem in antisemitizem nista nikoli izginila. A zdaj že nekaj časa postajata bolj vidna in brez zavor," je dejala na slovesnosti, nemške državljane pa pozvala, naj glede tega pojava nikoli ne ostanejo tiho. Obenem je Merklova obsodila nedavne napade skrajnežev na Jude, vključno z neuspelim poskusom oboroženega napadalca, da bi oktobra 2019 vdrl v sinagogo v mestu Halle, navaja STA.

Kritična do sovražnega govora in teorij zarote v družbi

Kritična pa je bila tudi do razširjenosti sovražnega govora in teorij zarote v sodobni družbi. "Na družbenih medijih so številni komentarji polni sovraštva in nadlegovanja," je dejala in dodala, da lahko sovražne besede vodijo v sovražna dejanja, piše STA.

Osrednji judovski svet je bil v Frankfurtu ustanovljen 19. julija 1950. Zastopa interese 23 regionalnih združenj in 105 judovskih skupnosti z okoli 100 tisoč člani.

Porast antisemitskih incidentov

Nemčija je v zadnjem času priča porastu antisemitskih incidentov, nazadnje na protestih proti ukrepom za zamejitev koronavirusa, ki jih v določeni meri podžigajo teorije zarote o zločinski globalni eliti, privabili pa so tudi aktiviste skrajne desnice, piše STA.

Posebni komisar nemške vlade za boj proti antisemitizmu Felix Klein je že aprila posvaril, da se sovraštvo do Judov v Nemčiji dodatno širi skupaj z novim koronavirusom. Navedel je teorije zarote, ki krožijo na spletu, vključno z lažnimi trditvami, da je pandemija posledica neuspelega testiranja biološkega orožja izraelske tajne službe.

Predsednik Osrednjega judovskega sveta Josef Schuster pa je danes dejal, da pandemija deluje kot katalizator za sovraštvo do Judov, piše STA.