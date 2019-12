Med iskanjem pogrešanega čilskega letala našli posmrtne ostanke #video

Reševalci so med iskanjem pogrešanega letala čilske vojske, ki je v ponedeljek izginilo na poti na Antarktiko, našli posmrtne ostanke, so v sredo sporočile lokalne oblasti na jugu Čila. Reševalne ekipe ostanke transportnega letala hercules C-130, na katerem je bilo 38 ljudi, iščejo v morju pri najjužnejši točki Južne Amerike.

Čilska vojska še ni uradno potrdila najdbe posmrtnih ostankov, je pa sporočila, da so reševalci našli plavajoče ostanke in osebne predmete, za katere domnevajo, da so z letala.

Guverner redko poseljene pokrajine Magallanes na skrajnem jugu Čila Jose Fernandez je sporočil, da mu je vojska potrdila najdbo posmrtnih ostankov. "Povedali so nam, da so našli druge razbitine letala in posmrtne ostanke ljudi, ki so bili na krovu," je povedal za medije v glavnem mestu pokrajine Punta Arenas, kjer so se zbrali številni svojci ljudi, ki so bili na letalu.

Tako so v pokrajino Punta Arenas prispeli svojci žrtev letalske nesreče.

Čilska vojska je pred tem sporočila, da bodo iz spoštovanja do svojcev žrtev vse informacije glede posmrtnih ostankov analizirali, potrdili in posredovali javnosti sami.

Letalo našla vojaška ladja

Razbitine je locirala čilska vojaška ladja Antarctic Endeavour. Našli so jih 30 kilometrov od zadnje znane lokacije letala, preden je izginilo z radarjev. Letalo je bilo na poti v čilsko oporišče Eduardo Frei na obali Antarktike.

Poveljnik čilskih letalskih sil Eduardo Mosqueira je sporočil, da bodo ostanke v Punta Arenas pripeljali "jutri ali v prihodnjih nekaj dneh". Domnevne ostanke letala je našla tudi brazilska vojaška ladja. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je na Twitterju sporočil, da so dele letala in druge predmete našli približno 280 navtičnih milj (520 kilometrov) od Ushuaie v Argentini.

Letalo z radarja izginilo na polovici poti

Letalo je v ponedeljek vzletelo okoli pete ure popoldne po lokalnem času iz zračne baze v mestu Punta Arenas, ki je od glavnega mesta Santiago oddaljeno več kot tri tisoč kilometrov. Letalske sile so stik z letalom izgubile okoli šeste ure popoldne, to naj bi bilo nazadnje na območju morske ožine med Južno Ameriko in Antarktiko, imenovane Drakov preliv.

Vojaški poveljnik Mosqueira je za lokalne medije pred dnevi povedal, da so stik z letalom izgubili na polovici poti do baze na Antarktiki. Dejal je še, da je letalo pilotiral izkušen pilot. Vojaško plovilo z osebjem in logistično opremo je bilo na poti proti zračnemu oporišču čilske vojske na Antarktiki. Tam naj bi s pomočjo letala izvedli niz logističnih in vzdrževalnih del.