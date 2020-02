Macron ni skoparil s kritikami na račun Merklove

Francoski predsednik Emmanuel Macron že dolgo spodbuja ambiciozno prenovo Evropske unije v odgovor na izstop Združenega kraljestva, med drugim pa zagovarja poglobitev integracije na področju financ in obrambe, poroča STA. "Kar je ključnega pomena v prihodnjih letih, so hitrejši premiki na področju suverenosti na evropski ravni," je dejal Macron, ki se tokrat prvič udeležuje konference.

Macron kritičen do Merklove

Kritičen je bil do nemške kanclerke Angele Merkel, ki se ni odzvala na predlagane reforme. "Nisem razočaran, neučakan sem," je povedal francoski predsednik. Ob tem je pripomnil, da je med državama že dolga zgodovina čakanja na odgovore. Državi sta dolgo veljali za motor evropskega projekta in Macron je upal, da bosta lahko Pariz in Berlin skupaj zasledovala reforme, a je Nemčija očitno pri tem prepočasna.

Francoski predsednik je danes posvaril pred propadom sodelovanja Francije in Nemčije v EU. Po finančni in migrantski krizi so namreč mnogi izgubili zaupanje v demokracijo. EU in nemško-francosko zavezništvo pa bi morala dati odgovore na to, kako bi zadeve morale biti čez 20 ali 30 let.

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmaneul Macron. Foto: Reuters

Prepričan je, da bi morala Evropska unija najti konkretne odgovore glede varovanja podnebja, razvoja omrežja 5G in umetne inteligence. Teh tem Evropa že dlje časa ne obvladuje, je bil kritičen francoski predsednik, ki sicer polaga nekaj upanja v predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela.

Francoski predsednik opozoril, da Zahod izgublja svojo moč

Macron je tudi dejal, da je pripravljen podpreti začetek pogajanj Severne Makedonije in Albanije za članstvo v EU. Francija je bila sicer ena od držav, ki je blokirala širitveni proces. "Čakamo na poročilo v marcu. Če bodo rezultati pozitivni in vzpostavimo zaupanje, potem bomo lahko začeli pogajanja," je dejal francoski predsednik. Macron je danes sicer še opozoril, da Zahod izgublja svojo moč.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je danes sicer zagovarjal stališče, da Zahod ostaja močan in pozval k sodelovanju. Francoski predsednik je, po drugi strani, posvaril na negativne posledice ameriške politike: "Obstaja ameriška politika, ki se je začela pred leti in ne le pod današnjo administracijo, ki vključuje določeno obliko umika, premisleke glede njenih odnosov z Evropo."

Macron je tudi opozoril, da bo Rusija še naprej poskušala destabilizirati zahodne demokracije z vmešavanjem v volitve, manipulacijami na družbenih medijih ter kibernetskim vojskovanjem. Uradna Moskva bo, po njegovih besedah, ta dejanja izvajala prek zasebnega sektorja, neposredno prek svojih agencij ali prek posrednikov. Macron predvideva, da bo Rusija izjemno agresivna na tem področju v prihodnjih mesecih in letih.

Ob tem je sicer opozoril, da Rusija ni edina, ki se vmešava v volitve v drugih državah. Po njegovih besedah so se tudi konservativni akterji z ameriške skrajne desnice poskušali vmešavati v evropske volitve, zato se je zavzel za tesnejše sodelovanje evropskih obveščevalnih agencij.