Leto dni po potresu v Turčiji še vedno vidne hude posledice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek bo minilo leto dni od katastrofalnega potresa, ki je stresel jug Turčije in sosednjo Sirijo ter zahteval skoraj 60.000 življenj. Številni še vedno živijo v začasnih bivališčih ter so odvisni od državne in mednarodne pomoči. Vlada v Ankari si prizadeva, da bi razseljenim zagotovila obljubljene nove domove.

Leto dni po katastrofalnem potresu, v katerem je bilo uničenih ali poškodovanih približno 200.000 stavb na jugu in jugovzhodu Turčije ter v sosednji Siriji, se prebivalci prizadetih območij skušajo vrniti v vsaj nekoliko bolj normalno življenje. Nekateri ob tem še vedno čakajo na informacije o svojih bližnjih.

Še vedno je namreč pogrešanih najmanj 145 ljudi, med njimi 38 otrok, je v četrtek po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejala vodja lokalnega združenja družin DEMAK Sema Gulec. Nekatere družine svojih bližnjih niso uspele najti, čeprav so čakale ob ruševinah, dokler jih niso odstranili, nato pa so se obrnile na oblasti in preiskale vse okoliške bolnišnice, je dejala.

Abdulalim Muaini, preživeli v katastrofalnem potresu februarja 2023, leži pod ruševinami ob mrtvi ženi Esri. Foto: Reuters Po podatkih Rdečega križa je v prizadetih regijah zelo razširjena tudi brezposelnost, približno četrtina družin je odvisna od državne ali mednarodne humanitarne pomoči.

Pomoč mednarodne skupnosti

EU je pred dnevi napovedala novo donacijo za prizadete po potresu v Turčiji v višini 26 milijonov evrov, sicer pa so pomoč prizadetim v različnih oblikah zagotovile številne države in mednarodne organizacije.

Vlada v Ankari si medtem prizadeva za gradnjo domov za številne razseljene družine, ki večinoma živijo v začasnih bivališčih, šotorih in zabojnikih. Številni sploh niso upravičeni do vladne pomoči, kar dodatno negativno vpliva na psihološko stanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je lani po potresu zavezal, da bo zagotovil približno 319.000 novih stanovanj. Obljube o hitri obnovi in določeni ukrepi so mu maja lani prinesli ponovno zmago na volitvah kljub vsesplošni jezi zaradi počasnega odziva vlade pri odpravljanju posledic potresa.

Skupno je bilo v Turčiji zaradi potresa prizadetih približno 14 milijonov ljudi v 11 provincah, je v petek na tiskovni konferenci povedal notranji minister Ali Yerlikaya.

Uničenih je bilo skoraj 40.000 stavb, turške oblasti pa so doslej zagotovile 215.000 bivalnih zabojnikov za namestitev 691.000 ljudi, ki so izgubili svoje domove in si sami niso mogli najti nove nastanitve. Materialno škodo je Erdogan že marca lani ocenil na 104 milijarde ameriških dolarjev.

Leto kasneje strokovnjaki opozarjajo, da se z obnovo v naglici in brez posodobitve predpisov lahko ponovijo napake iz preteklosti, kar bi ob naslednjem večjem potresu znova prineslo katastrofalne posledice. Foto: Reuters

Slaba gradnja in pomanjkljiv nadzor

Po potresu so sicer tako predstavniki oblasti kot strokovnjaki v Turčiji ugotavljali, da je bilo uničenje vsaj deloma posledica pomanjkljivosti pri nadzoru in izvajanju predpisov o protipotresni gradnji.

Leto kasneje strokovnjaki opozarjajo, da se z obnovo v naglici in brez posodobitve predpisov lahko ponovijo napake iz preteklosti, kar bi ob naslednjem večjem potresu znova prineslo katastrofalne posledice.

Medtem je v začetku januarja stekel tudi prvi večji sodni proces, povezan s potresom in domnevnimi kršitvami pri gradnji. Na sodišču v mestu Adiyaman na jugovzhodu Turčije so 11 ljudi obtožili namerne malomarnosti pri nadzoru gradnje hotela Isias, ki se je porušil zaradi potresa.

V ruševinah hotela umrlo 24 otrok

V zrušenju hotela je umrlo 24 otrok s severnega Cipra, ki naj bi se v Turčiji udeležili turnirja v odbojki. Po besedah turških tožilcev je šlo za tragedijo, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, če bi upoštevali ustrezne varnostne standarde.

Eno leto po katastrofi je tako v Turčiji še vedno čutiti posledice najhujše naravne nesreče v sodobni zgodovini države.

Yerlikaya je v petek povedal še, da je v Turčiji umrlo 53.537 ljudi, v Siriji pa še skoraj 6000. Posodobljeno uradno število smrtnih žrtev je tako doseglo 59.488, kar pomeni, da je bil potres 6. februarja 2023 v Turčiji in Siriji v tem pogledu najhujši od leta 1970, ko je po potresu v Peruju umrlo več kot 67.000 ljudi.