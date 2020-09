Lačna koza uničevala policijske zapisnike, policistka je ni mogla ustaviti #video

Namestnica šerifa je kozo odkrila v sprednjem delu vozila, ko je ta že veselo žvečila policijsko dokumentacijo. Policistka je poskušala žival potegniti iz vozila, vendar pa se lačna koza ni dala motiti. "Pojdi ven! Pojdi ven, pojdi ven," je kozo nagovarjala policistka, vendar pa njene besede niso padle na plodna tla.

Na koncu je koza policistko celo odrinila, ta pa je k sreči nepoškodovana pristala na tleh. "Namestnica šerifa je pojasnila, da na dan obišče več hiš in domov, ob tem pa rutinsko ne zaklepa in zapira vozila, ker se boji, da bi jo kje napadli zlobni psi," so sporočili iz šerifove pisarne. "Seveda ni nikoli pričakovala ali celo razmišljala o tem, kar se je potem zgodilo tistega dne," so še dodali.