Od srede lahko v Italijo potujemo brez omejitev

Italija upa, da bo s sproščanjem omejitev na mejah obnovila prometne tokove, ki so zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa v državi praktično prekinjeni že od konca februarja. Italija je sicer med najhuje prizadetimi državami s covidom-19. Zabeležili so več kot 33.000 smrtnih žrtev te bolezni. Foto: Getty Images

Italijanska vlada je potrdila odpravo omejitev gibanja med deželami zaradi pandemije novega koronavirusa, ki so bile uvedena 9. marca. Prosto prehajanje po državi bo možno od srede naprej. Prav tako bodo od srede naprej v Italijo lahko prišli tudi državljani članic EU in jim pri tem ne bo treba v obvezno 14-dnevno karanteno.

"Glede na epidemiološki razvoj dogodkov ni nobenega razloga, da bi spreminjali načrte o sprostitvi mobilnosti znotraj države," je italijanskim medijem danes zagotovil minister za zdravje Roberto Speranza.

Čeprav je število okužb v nekaterih italijanskih deželah višje kot v drugih, pa je nevarnost okužbe v celotni Italiji nizka. Faktor širjenja bolezni je nižji od 1, torej okuženi ne prenese okužbe nujno naprej na novega človeka. In od začetka sproščanja omejevalnih ukrepov 18. maja ni prišlo do naraščanja okužb, piše STA.

V Severni Makedoniji še za 14 dni podaljšali izredne razmere



Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je po seji tamkajšnjega varnostnega sveta medtem danes podaljšal izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa še za 14 dni. V zadnjih 24 urah so sicer v državi našteli 35 novih primerov okužbe, pet bolnikov s covidom-19 pa je umrlo, med njimi tudi dojenček.

V ZDA 1.225 novih smrti, umrlo že več kot sto tisoč ljudi

V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili novih 1225 smrti zaradi novega koronavirusa, je sporočila univerza Johnsa Hopkinsa. Skupaj se je število mrtvih v tej najhuje prizadeti državi zaradi koronavirusa povzpelo na 102.798. Skupno so zabeležili tudi več kot 1,74 milijona okužb s koronavirusom, piše STA. Nemčija je medtem po oceni kanclerke Angele Merkel za zdaj dobro opravila preizkus z novim koronavirusom.

Najhuje sta prizadeta zvezna država New York in predvsem mesto New York, kjer pa se, kot kaže, razmere umirjajo. V četrtek je umrlo 67 ljudi s covidom-19, kar je najmanj doslej od izbruha pandemije. Foto: Reuters

Prva faza odpiranja v vseh desetih regijah države

Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je v petek napovedal, da se bo 8. junija lahko začela tudi prva faza ponovnega odpiranja mesta New York. To pomeni odpiranje predelovalne industrije in vseh trgovin, gradbeništva in nekaterih drugih dejavnosti. Zaradi tega lahko gre nazaj v službo 400.000 ljudi v mestu.

Cuomo je doslej začel prvo fazo odpiranja v vseh desetih regijah države, razen v mestu. V petih regijah odpiranje prehaja že v drugo fazo, kar pomeni, da se lahko odprejo tudi frizerski saloni in brivnice, piše STA.

Foto: Reuters

Ta poročila so sicer v senci petkovih napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prekinja sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ker naj bila "kitajska lutka". Trump je ponovil stare obtožbe na račun WHO, zaradi česar je organizaciji že odvzel ameriška sredstva. ZDA so plačevale okrog 450 milijonov dolarjev na leto.

Trump: Zaradi Kitajske trpi ves svet

Uradni razlog za prekinitev odnosov z WHO je, da organizacija ni izvedla reform. Ob tem je odgovornost za pandemijo koronavirusa ponovno naprtil Kitajski, od koder se je začel širiti koronavirus. Trump je dejal, da zaradi Kitajske trpi ves svet. To je ista Kitajska, ki jo je januarja in februarja še hvalil kot izjemno učinkovito proti koronavirusu, za katerega je dejal, da ne bo nikoli prišel v ZDA, še piše STA.

Foto: Reuters

Nemčija po oceni Merklove za zdaj dobro opravila z novim koronavirusom

Nemčija je medtem po oceni kanclerke Angele Merkel za zdaj dobro opravila preizkus z novim koronavirusom. "Velika večina ljudi v državi je bila previdna, razumna in odgovorna do drugih," je Merkova poudarila v svojem tedenskem videonagovoru. Kot je dodala, pa jih čaka še nekaj trdega dela, da bi zaustavili pandemijo covida-19, piše STA.

Merklova je ob tem pozvala javnost, naj ne podleže lažnemu občutku varnosti. "Nekateri verjamejo, da nevarnost že v začetku ni bila tako velika, saj da ni prišlo do množičnega trpljenja zaradi virusa. A to ne drži," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudarila nemška kanclerka.

Izrazila je upanje, da bodo lahko še naprej rahljali omejevalne ukrepe, kot je poudarila, pa se pri tem zanaša predvsem na odgovorno ravnanje ljudi, piše STA.

V Nemčiji so sicer našteli več kot 180.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je okoli 8500 ljudi, kar je glede na število primerov relativno malo. Število novih primerov je znatno upadlo, ko je vlada v marcu uvedla niz strogih ukrepov, še piše STA.