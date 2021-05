Konec z AstraZeneco na Norveškem. Johnson & Johnson samo za prostovoljce.

Ob prejemu različnih odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu je možnost od blagih do zmernih stranskih učinkov po drugem odmerku nekoliko višja, so v začetnih ugotovitvah raziskave o kombiniranju cepiv proizvajalcev AstraZeneca in Pfizer/BioNTech ugotovili na oxfordski univerzi.

V raziskavi, v katero je bilo vključenih 850 prostovoljcev, starejših od 50 let, so sodelujoči ob štiritedenskem razmiku prejeli bodisi najprej cepivo AstraZenece in nato Pfizerja bodisi obratno. V obeh primerih je bila možnost stranskih učinkov nekoliko višja.