Kirurg moškemu iz želodca odstranil Nokio 3310 #foto

Kirurg Skender Telaku iz Prištine je na svoj profil na družbenem omrežju Facebook objavil fotografije in zgodbo enega od svojih pacientov. Kot poroča srbski medij B92, so v želodcu 33-letnika zdravniki našli mobilni telefon Nokia 3310, ki ga je moški pogoltnil pred štirimi dnevi. Operacija je po zapisih kirurga potekala brez zapletov in mobilni telefon so uspešno odstranili iz želodca moškega.