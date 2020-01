Ker sta jo aretirala, sta policista ostala brez službe

Policist in policistka, ki sta leta 2018 v striptiz klubu v ameriški zvezni državi Ohio aretirala pornografsko igralko Stormy Daniels, sta po notranji preiskavi zaradi tega ostala brez službe. Začasno so suspendirali še dva druga policista, ki sta sodelovala pri aretaciji, ki jo je Danielsova označila za politično, poroča STA.

Stormy Daniels trdi, da je imela pred leti spolno razmerje z Donaldom Trumpom v času, ko je bila njegova žena Melania Trump noseča z njunim sinom Barronom. Nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen ji je v imenu šefa pred volitvami leta 2016 plačal za molk o tem razmerju. Cohen je zaradi tega končal v zaporu zaradi kršitve zakona o financiranju volilnih kampanj, piše STA.

Trump jo je označil za lažnivko

Razmerje je po volitvah le prišlo na dan, predsednik ZDA Trump je Danielsovo označil za lažnivko, ta pa ga je tožila ter izgubila in mu mora plačati sodne stroške. Izgubila ni zaradi tega, ker bi imel Trump prav, ampak ker je predsednik ZDA, saj je sodnik odločil, da predsednika na ta način ni mogoče tožiti. Trump sicer še ni "na varnem", saj newyorški tožilci čakajo, ali bo morda izgubil na letošnjih volitvah. V tem primeru bi ga sodno preganjali zaradi istega kaznivega dejanja kot Cohena, ki bo tako kot Danielsova po pričakovanjih pričal proti njemu, še piše STA.

Tožila, ker so jo aretirali

Danielsova je z novo slavo začela služiti z nastopi po striptiz klubih po ZDA. Prišla je tudi v Columbus v Ohio, kjer so jo policisti med tajno operacijo aretirali, ker se je na prepovedan način dotikala strank. Danielsova je vložila tožbo, v kateri je policistom očitala, da so Trumpovi podporniki, ki so jo aretirali iz političnega maščevanja, ker je razkrila razmerje z njim. V notranji preiskavi so zdaj ugotovili, da ni bilo razloga za posebno operacijo proti Danielsovi, ki ji je mesto Columbus septembra lani že plačalo 450 tisoč dolarjev za opustitev tožbe.