Ker so že 150 dni v karanteni, so odšli na ulice

Kljub strogim karantenskim ukrepom, ki naj bi zajezili širjenje novega koronavirusa, so se na ulicah Buenos Airesa v ponedeljek zbrali nasprotniki predsednika Alberta Fernandeza. Razjezila jih predvsem karantena, ki velja že 150 dni in naj bi po novem trajala še vsaj do konca meseca, imajo pa tudi druge zahteve.

Protesti so potekali tudi v številnih drugih argentinskih mestih in naj bi bili najmnožičnejši od začetka epidemije koronavirusa, piše STA

Drugod po državi so omejitve omilili, v prestolnici še ne

Oblasti so po vsej državi, še posebej pa na širšem območju prestolnice v sredini marca razglasile stroge omejitve gibanja, s čimer so - vsaj v prvi fazi - uspele zajeziti hitro širjenje virusa in ohraniti relativno nizko število okuženih, vsaj v primerjavi z večino drugih držav v regiji. Te omejitve so nato sčasoma v večjem delu države omilile, ne pa tudi v prestolnici, kjer beležijo kar okoli 90 odstotkov vseh okužb, navaja STA.

Stroge omejitve prizadele že tako slabo gospodarstvo

A zaradi dolgotrajnosti karantene so postajali ljudje vse manj previdni in so vse manj upoštevali zajezitvene ukrepe. Obenem so stroge omejitve še dodatno prizadele gospodarstvo, ki je bilo že pred epidemijo v slabi formi.

Število doslej okuženih s koronavirusom je v Argentini tako naraslo na 300.000, več kot 5700 jih je zaradi covida-19 umrlo, v zadnjem tednu v državi beležijo po 5000 novih okužb dnevno.

Protestniki načrtujejo tudi reformi pravosodja

V petek je predsednik Fernandez sporočil, da se je zaradi skrb zbujajočega povečanja okužb po vsej državi odločil zajezitvene ukrepe podaljšati še vsaj do 30. avgusta. To je še dodatno razjezilo ljudi, ki so se v ponedeljek podali na ulice in glasno zahtevali "svobodo" ter pri tem množično kršili pravila o ohranjanju medsebojne razdalje.

Protestniki pa imajo tudi druge zahteve. Med drugim nasprotujejo načrtovani reformi pravosodja, ki bo povečala število zveznih sodišč in tako zmanjšala vpliv sodnikov, ki naj bi sprejemali politično motivirane odločitve. Ta reforma je bila ena ključnih Fernandezovih obljub v volilni kampanji, navaja STA.

Pred tem je predsednik Fernandez v ponedeljek sodržavljane v govoru pozval k enotnosti. "Živimo v za celotno človeštvo, ne le Argentino, edinstvenem trenutku," je poudaril v luči pandemije, obenem pa spomnil, da je pred Argentinci tudi velik izziv obnove gospodarsko uničene države, kar je krivda prejšnje desnosredinske vlade predsednika Mauricia Macrija. "A prepričan sem, da bomo enotni zmagali," je poudaril po pisanju STA.