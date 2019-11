Kalifornija: v strelskem napadu na srednji šoli ubita ena oseba, pet ranjenih #video

Šerif okrožja Los Angeles Alex Villanueva je za medije povedal, da so osumljenca prijeli in se zdravi v bolnišnici. Strelec je ubil žensko, dva moška pa sta v kritičnem stanju. Ranjeni so bili še dve ženski in moški, vendar lažje. Uvodoma ni bilo jasno, ali je šlo za srednješolce ali starejše osebe.

Students escorted out of high school in Santa Clarita following shooting that has left at least one person dead and multiple people injured. https://t.co/81af6KbPi4 pic.twitter.com/R1VnoRhslP — ABC News (@ABC) 14 November 2019

Osumljenec dijak azijskega videza

Po izbruhu nasilja na srednji šoli Saugus v Santa Clariti, kakih 80 kilometrov severno od Los Angelesa, je policija začela iskati osumljenca, ki so ga priče opisale kot dijaka azijskega videza.

Šolo z 2.300 dijaki so zavzele močne policijske sile, te so po aretaciji osumljenca za vsak primer evakuirale dijake in preverile, ali ni kje še kdo s podobnimi namerami. Za zdaj še ni znano, kakšne poškodbe je dobil osumljenec in na kakšen način, prav tako ne, kakšno orožje je uporabil.

Tamkajšnje oblasti so zaradi varnostnih ukrepov evakuirale učence srednje šole.

Ameriški dijaki in drugi šolarji so zaradi pogostih strelskih napadov zadnja leta nenehno v stanju pripravljenosti. Namesto da bi se šolali, se morajo redno uriti v ukrepanju ob izbruhu strelskega nasilja.

Kako naj zabarikadirajo vrata, kako in kam naj pobegnejo in, če je mogoče, poskušajo ustaviti napadalca. Američani se svojemu orožju ne nameravajo odpovedati, politiki v Washingtonu na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom pa so pod vplivom orožarskih lobijev in niso sposobni ukrepanja razen izrekanja sožalj in molitev za žrtve.