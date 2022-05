"Želela sem priti na materinski dan. Zdi se mi pomembno, da pokažem ukrajinskemu ljudstvu, da se mora ta vojna končati, da je ta vojna kruta in da ljudstvo ZDA stoji ob ljudstvu Ukrajine," je dejala Jill Biden novinarjem. V ZDA obeležujejo materinski dan na drugo nedeljo v maju.

WOW! First Lady Dr. Jill Biden just made a surprise trip to Western Ukraine! Here she is with the First Lady of Ukraine, Olena Zelenska. pic.twitter.com/odiTIQAEvb — MeidasTouch.com (@MeidasTouch) May 8, 2022

Jill Biden je v Ukrajini preživela okoli dve uri. Z ukrajinsko prvo damo Oleno Zelensko se je srečala v šoli, ki jo uporabljajo kot zatočišče za razseljene civiliste. Šlo naj bi za prvi javni nastop ukrajinske prve dame od ruske invazije na Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriška prva dama je sicer na obisku Slovaškem, kjer je zjutraj v Košicah obiskala sprejemni center za begunce ter osnovno šolo, kjer so namestili ženske in otroke. Na meji z Ukrajino pa se je srečala z mejnimi stražarji, gasilci in prostovoljci, ki pomagajo beguncem, ko prečkajo mejo.

Za ponedeljek ima Jill Biden napovedano srečanje s slovaško predsednico Zuzano Čaputovo.

V Ukrajini danes tudi kanadski premier

Kanadski premier Justin Trudeau je danes obiskal Irpin nedaleč od Kijeva, kjer naj bi ruske sile zagrešile vojne zločine. Župan Oleksandr Markušin je na uradnem profilu na družbenem omrežju objavil fotografije z obiska.

Премьер министр Канады Джастин Трюдо сейчас в Ирпене pic.twitter.com/dLkEnoq1I8 — Zen Master (@ZenMasterUA) May 8, 2022

Ob fotografijah je župan zapisal, da je kanadski premier "prišel v Irpin, da bi si na lastne oči ogledal vsa grozodejstva, ki so jih ruski okupatorji povzročili našemu mestu".

V uradu kanadskega premiera so potrdili, da je Trudeau v Ukrajini. "Premier je v Ukrajini, kjer se bo srečal s predsednikom (Volodimirjem) Zelenskim in ponovno potrdil neomajno podporo Kanade ukrajinskemu ljudstvu," so zapisali.

Po navedbah Markušina so Trudeauja popeljali na ogled predmestja, ki so ga ruske sile močno poškodovale v zgodnjih fazah vojaške operacije v Ukrajini, ki se je začela konec februarja. "Videl je ne vojaške objekte, temveč požgane in popolnoma uničene domove prebivalcev Irpina, ki so še do nedavnega uživali življenje in imeli načrte za prihodnost," je zapisal.