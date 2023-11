Je to najgrša barva na svetu?

Barva z imenom pantone 448 C velja za najgršo barvo na svetu. Zato jo v številnih državah uporabljajo tudi za cigaretne škatlice. Kot prva je to barvo za cigaretne škatlice začela uporabljati Avstralija. Njej so sledile še nekatere druge države.

Tržni raziskovalci, ki jih je naročilo avstralsko ministrstvo za zdravje, so ugotovili, da je pantone 448 C najmanj privlačna barva od vseh. Poleg pantone 448 C sta bili za kupce posebno nezanimivi še temno siva in gorčično rumena, piše švicarski medij Watson.

Za barvo pantone 448 C je avstralsko ministrstvo za zdravje, ki je iskalo najbolj odbijajočo barvo za cigaretne škatlice, najprej uporabljalo ime olivno zelena. Vendar pa je to ime razjezilo avstralske gojitelje oljke. Zato je barva dobila ime pantone 448 C. Barva izhaja iz barvnega sistema ameriškega podjetja Pantone.

Kot zanimivost: barvo je uporabljal tudi italijanski slikar Leonardo da Vinci v svoji najbolj znani sliki Mona Lisa, še piše Watson.